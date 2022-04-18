Как российское посольство во Франции стало оплотом кремлевской пропаганды

После того, как во Франции заблокировали сайты и аккаунты в социальных сетях российских госСМИ RT и Sputnik, роль распространителя кремлевских нарративов взяло на себя посольство России в Париже. В твиттере и фейсбуке российская дипмиссия действует как маленькая пропагандистская редакция и ведет собственную информационную войну.

Реклама Читать далее

По требованию Евросоюза телеканал RT официально прекратил вещание во Франции 2 марта, но не прекратил свою работу. Видеоролики RT France теперь можно найти на страницах российского посольства в Париже в фейсбуке и твиттере.

«Российские военные вывозят мирных граждан из-под обстрелов украинских неонацистов в Мариуполе»; «за бомбежкой железнодорожного вокзала в Краматорске стоит Украина»; «циничная провокация в Буче; провокации, дезинформация и инсценировки стали главным оружием украинских националистов» — после российского вторжения в Украину нарратив федеральных кремлевских телеканалов перекочевал на страницы дипмиссий. «Разгул русофобии переходит переходит все границы, — говорит в интервью RT заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко. — Сегодня я видела в прессе, что шведы запретили концерт в поддержку Украины, потому что этот ансамбль играл на балалайках».

В середине марта два австралийских исследователя Тимоти Грэм (Timothy Graham) и Джей Дэниел Томпсон (Jay Daniel Thompson) проанализировали активность 75 аккаунтов, принадлежащих российскому правительству, и пришли к выводу, что эти страницы играют «ключевую роль в распространении пророссийской дезинформации» вокруг войны в Украине. Четыре наиболее заметных игрока в этой сети — это два официальных аккаунта российского МИДа (@mfa_russia и @mid_rf), аккаунт российской миссии в Женеве (@mission_russian) и аккаунт посольства РФ в США (@rusembusa).

«Мы проанализировали их твиты и констатировали, что они часто ретвитят один и тот же контент приблизительно в одно и то же время. Это — известная тактика координированной дезинформации и астротурфинга, когда сеть аккаунтов многократно и совместно репостит контент, чтобы повысить его охваты», — объясняют исследователи.

Страницы посольства РФ во Франции, возможно, не самые заметные в сети среди аккаунтов других российских дипмиссий, однако, если в сентябре 2021 года у страницы посольства в твиттере было 13 тысяч подписчиков, то на момент написания этого материала их уже более 45 тысяч.

«Создается впечатление, что сегодня Россия сделала ставку на аккаунты в социальных сетях своих посольств по всему миру. Эта пропаганда изменила одновременно и тон, и форму. Гораздо более агрессивная, карикатурная, иногда избыточная, отчасти она напоминает китайскую пропаганду, которая — особенно с момента начала пандемии — взяла на вооружение дипломатическую пиар-доктрину так называемых „волков-воинов“, желчную, а порой и оскорбительную манеру коммуникации», — отмечает в своей колонке для France Inter французский исследователь и специалист по теориям заговора Тристан Мендес-Франс.

«За пределами стыда»

Публикации российского посольства в соцсетях уже как минимум дважды становились поводом для вызова посла России во Франции Алексея Мешкова во французский МИД. Первый раз посла вызвали после того, как в твиттере и в фейсбуке ведомства были опубликованы карикатуры на Европу, которые во французском политическом ведомстве назвали неприемлемыми. На одной из них европейцы были изображены стоящими на коленях и облизывающими ягодицы дядюшки Сэма. Подпись под рисунком гласила: «Европейская солидарность как она есть».

На второй карикатуре была изображена Европа в образе больной, лежащей на кровати женщины, окруженной мучителями в лице Евросоюза и США. Они вонзали в ее тело шприцы с надписью «неонацизм», «русофобия» или «Covid-19».

«Мы стараемся поддерживать требовательный диалог с Россией, но такие действия неприемлемы», — прокомментировали во французском МИДе вызов российского посла.

Карикатуры прокомментировал даже президент Франции Эмманюэль Макрон. «Эти публикации неприемлемы, и министерство иностранных дел ясно дало это понять послу России», — заявил глава государства.

Во второй раз Алексея Мешкова вызвали на набережную Орсэ после того, как посольство опубликовало фотографию из разрушенной российскими военными Бучи, куда — после того, как в город вошли украинские войска и обнаружили на улицах трупы расстрелянных в упор мирных жителей — приехало множество журналистов, с подписью (по-французски): «Съемочная площадка, город Буча».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о «непристойности» и «провокации» со стороны российской дипмиссии.

«Это за пределами стыда. Хватит», — отреагировал со своей стороны госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.

Все эти твиты были удалены со страницы посольства России.

Украинский флаг для российского посла

В двадцатых числах марта фасад виллы российского посла в фешенебельном нормандском Довиле стали подсвечивать цветами украинского флага. Идея пришла в голову мэру города Филиппу Ожье в ответ на заявления посла Алексея Мешкова о бомбежках Мариуполя.

«Когда я услышал речь российского посла, плетущего паутину лжи, бессмыслицы, явно повторяющую слова Путина [...], я сказал себе: „Мы (тоже) должны зримо показать нашу солидарность с украинским народом“», — объяснил градоначальник.

Le drapeau Ukrainien, déjà installé sur la Mairie de #Deauville, est désormais aussi projeté chaque soir sur la façade de la Villa dont est propriétaire l'Ambassade de Russie à Deauville. Cet affichage a été réalisé par la Ville de Deauville, en #soutien à l'#Ukraine#liberté pic.twitter.com/iwJXnD15Zj — Deauville (@DeauvilleFr) March 24, 2022

Российское посольство отреагировало призывом к своим гражданам избегать поездок в Довиль, предупредив о «рисках для личной безопасности» россиян в связи с «антироссийскими акциями» местных властей.

❗️🇷🇺Информация для российских граждан во Франции



В связи с проводимыми муниципальными властями

г. Довиль антироссийскими акциями Посольство России во Франции не рекомендует российским гражданам посещать этот город, принимая во внимание возникающие риски для личной безопасности. pic.twitter.com/tjmMvb77PI — Russie en France (@AmbRusFrance) March 28, 2022

Кремлевские тролли во Франции

Как рассказывает в интервью Le Monde бельгийский историк и автор книги о теориях заговора « Obsession : dans les coulisses du récit complotiste » («Одержимость: что скрывается за теориями заговора») Мари Пельтье (Marie Peltier), уровень кремлевской дезинформации в западных странах остается высоким на протяжении последних пяти лет. «Нам кажется, что сейчас больше дезинформации, чем раньше, но это связано с тем, что сейчас мы сильнее это осознаем», — объясняет она.

По словам Мари Пельтье, сегодняшний дискурс сторонников теории заговора воспроизводит то, что мы уже наблюдали в разгар войны в Сирии. «Кремлевские связные работают над постоянным усилением сомнений в происходящем на месте [в Украине], используя постулаты сторонников теорий заговора: „СМИ вам врут“, „политики вами манипулируют“ и так далее. Мы наблюдали то же самое в момент падения Алеппо в 2016 году», — говорит эксперт. Разница, по ее словам, заключается в том, что в Сирии Кремль использовал «цивилизационную риторику», объясняя, что Россия становится последним оплотом против исламизации, а в Украине этот нарратив трансформировался в «борьбу с неонацизмом».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться