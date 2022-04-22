«Считала, что возможно что-то изменить»: в Петербурге художница под арестом за антивоенные «ценники»

В Петербурге художницу, музыканта, бывшую сотрудницу издания «Бумага» Сашу Скочиленко преследуют по новой уголовной статье о «фейках» об армии. Поводом послужили антивоенные «ценники» в супермаркете. Ей грозит до 10 лет колонии. Суд отправил художницу в СИЗО на полтора месяца, несмотря на целиакию (непереносимость глютена).

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Донос и «спецоперация» по захвату

Как писала «Бумага», дело Саши Скочиленко началось с доноса пожилой покупательницы супермаркета «Перекресток» на Васильевском острове. Женщина заметила антивоенные стикеры вместо ценников и обратилась в органы. По информации издания, полицейские потратили более 10 дней на опросы работников супермаркета и просмотры записей камер видеонаблюдения, чтобы вычислить, кто вешал листовки вместо ценников.

Для выманивания и захвата молодой женщины в Петербурге организовали целую «спецоперацию». 11 апреля силовики явились в квартиру друга Саши Скочиленко. В тот день с его телефона художница получила сообщение с просьбой срочно приехать к нему домой. Там ее и задержали.

С момента задержания новостей от художницы не поступало больше четырех часов. В квартире Скочиленко в тот день устроили обыск, а затем до ночи продержали ее на допросе. До суда по мере пресечения она две ночи и один день провела в изоляторе.

Стало известно, что девушка проходит по новой уголовной статье о «фейках» о российской армии из-за замены ценников в «Перекрестке». Причем вменяют ей вторую, более тяжкую, часть статьи. Следствие считает, что Скочиленко меняла ценники «по мотивам политической вражды». За мирную акцию против войны ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Вину в распространении ложной информации художница не признает

Какие именно листовки вменяют Саше Скочиленко — неясно. В материалах дела, с которыми ознакомилась защита, этой информации нет, говорит адвокат Дмитрий Герасимов.

«В материалах дела, с которыми мы ознакомились на данный момент, не было конкретных листовок. Были только показания свидетеля, которая обнаружила эту листовку. И там была информация о том, что якобы российские вооруженные силы нанесли обстрел по художественной школе, где находилось 400 мирных граждан», — рассказывает в комментарии RFI Дмитрий Герасимов.

Правозащитники «Сетевых свобод» писали, что художницу подозревают в замене ценников на листовки с информацией об обстреле драмтеатра в Мариуполе и гибели мирных жителей.

Вину арестованная художница не признает. Саша Скочиленко не отрицает замену ценников в магазине на антивоенные стикеры, но не считает, что размещала какую-либо заведомо ложную информацию.

Как сообщал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, с 24 февраля по 20 апреля уголовные дела о «фейках» об армии завели в России на 32 человек (с тех пор стало известно о новых уголовных делах о «фейках»). Намного более «популярной» стала административная статья о «дискредитации вооруженных сил». Ее уже неоднократно вменяли за похожие акции с антивоенными «ценниками». Но не в случае Саши Скочиленко.

«Когда административное дело — там просто были ценники против войны, например, „нет войне“. А тут информация о якобы действиях вооруженных сил. Она, по мнению следствия, ложная. Поэтому уголовное дело», — пытается объяснить логику обвинения адвокат Дмитрий Герасимов.

Скочиленко отправили в СИЗО, несмотря на целиакию. В изоляторе у нее случился приступ

На суд по мере пресечения девушку привели в наручниках и посадили ее в клетку. Судья закрыла заседание по просьбе прокурора.

Адвокат Дмитрий Герасимов представил личные поручительства за свою подзащитную, в том числе от депутатов заксобрания Петербурга Бориса Вишневского и Михаила Амосова, а также политика Льва Шлосберга. Адвокат предоставил суду и справки о заболеваниях Скочиленко.

Однако это не повлияло на решение судьи отправить художницу в СИЗО на полтора месяца. Среди аргументов для ареста судья назвала то, что художница имеет сестру во Франции и друзей в Украине.

У Александры Скочиленко диагностированы биполярное аффективное расстройство и целиакия — генетическая непереносимость глютена. Последняя требует строгой диеты, которую сложно организовать в условиях ИВС и СИЗО. При несоблюдении диеты могут возникать сначала неприятные кишечные симптомы, затем — падение гемоглобина, дефицит всасывания кальция, склонность к остеопорозу, переломы, а также неврологические нарушения. У людей с некотролируемой целиакией повышен риск лимфом.

19 апреля у художницы в изоляторе случился приступ болезни из-за того, что не соблюдалась диета, запрещающая множество распространенных продуктов с глютеном. Адвокат «Апологии протеста» Яна Неповиннова, посетившая Сашу Скочиленко в ИВС, рассказала, что арестованной было очень плохо, ее тошнило. «Должная медицинская помощь в изоляторе не оказывается. И, я так понимаю, специальная диета невозможна, поскольку она не предусмотрена нормативами», — отметила адвокат. При этом не все передачи со стороны проходят «фильтр» ИВС.

По словам девушки художницы Сони, Саша Скочиленко до сих пор по непонятным причинам находится в ИВС, хотя ее должны были перевести в СИЗО еще в субботу. «Саша там в бесчеловечных условиях находится. Ей не дают горячую пищу в соответствии с ее диетой. Передавали только сухую пищу из наших передачек, нас очень ограничивали в количестве еды, говорили, что Саша же все равно скоро поедет в СИЗО», — рассказывает Соня.

По словам девушки, за все время нахождения в ИВС, с 13 апреля, Сашу Скочиленко выводили на улицу только один раз, хотя прогулки предусмотрены каждый день.

Петицию за освобождение художницы из-под ареста подписали уже более 84 тысяч человек. Защита подала жалобу на арест и ждет апелляционного рассмотрения.

Кто такая Саша Скочиленко?

Уроженке Санкт-Петербурга Саше Скочиленко 31 год. Она училась в театральной академии по специальности «режиссура», но на пятом курсе перешла в СПбГУ изучать антропологию. Закончила университет с красным дипломом. В 2013–2015 годах снимала репортажи с протестных акций для издания «Бумага».

В 2014 году девушка, столкнувшаяся с циклотимией (формой биполярно-аффективного расстройства), создала просветительский комикс — «Книгу о депрессии» — для поддержки людей, столкнувшихся с аналогичными симптомами. Книга была переведена на украинский и английский языки.

В последнее время Саша бралась за разную работу. Она снимала и монтировала лекции для феминистской организации «Ребра Евы», работала администратором в детском центре на Васильевском острове, проводила музыкальные джемы (совместные импровизации). Последняя публикация на ее станице в инстаграме — об антивоенном «джеме мира».

«Саша отреагировала (на войну) очень остро. У Саши есть друзья в Украине. Плюс ко всему она работала там в детском кинолагере, который организовала ее бывшая однокурсница по театральной академии. Саша учила там детей видеосъемкам, актерскому мастерству. Ей была невыносима мысль, что на этих детей сейчас падают бомбы», — рассказывает ее девушка Соня.

В первый день полномастшабного российского вторжения в Украину, 24 февраля, Саша Скочиленко вышла на антивоенный митинг и написала об этом в соцсетях: «Я не поддерживаю войну в Украине! Вышла сегодня на улицу, чтобы сказать об этом громко». Ее задерживали на другом антивоенном митинге 3 марта, после ночи в ОВД ей назначили штраф 10 тысяч рублей.

По словам Сони, она предлагала Саше уехать из России и вести активистскую деятельность из-за границы. «Саша не хотела уезжать до последнего, она считала, что может быть сейчас очень полезной в России, что возможно что-то изменить, поэтому мы остались тут», — говорит собеседница RFI.

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