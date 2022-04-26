Интервью

Виктор Шендерович: «То, что Путин сделал с Россией, это растление»

Виктор Шендерович в парижском офисе Amnesty International в апреле 2022 года. © Dominique Fiant/RFI

Писатель и публицист Виктор Шендерович о войне в Украине и о распаде, который ждет Россию, о правоте казавшейся всем нелепой «демшизы» и о провале технократов, об элитах как воровской верхушке и о коллективной ответственности, о пропаганде и о неоперабельном стокгольмском синдроме большинства россиян, о «шредеризации» Запада и об отсутствии в Европе фигур масштаба Владимира Зеленского.