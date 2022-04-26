Генсек ООН встретился с Путиным и разошелся с ним в оценке действий РФ в Украине

В Москве прошла встреча генерального секретаря ООН с Владимиром Путиным, который, как отмечает France-Presse, долгое время отказывался принимать Антониу Гуттериша, поскольку тот назвал путинскую войну против Украины нарушением Устава ООН. После переговоров в офисе Гуттериша сообщили, что Путин согласился на участие ООН и Красного креста в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали»

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Свою оценку российского вторжения Гуттериш повторил в Кремле:

Я понимаю, что у России есть ряд претензии по отношению тому, что происходит в Украине, а также к европейской и глобальной безопасности. Я понимаю ваше недовольство, но, с нашей точки зрения, эти противоречия надо разрешать с помощью инструментов, предусмотренных Уставом ООН. Мы верим, что нарушение территориальной целостности страны полностью не соответствует Уставу ООН. Мы обеспокоены тем, что сейчас происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины.

При этом Гуттериш отметил, что «прибыл в Москву с прагматичным подходом». Генсек ООН повторил Путину высказанное ранее на встрече с главой МИД Лавровым предложение создать контактную группу по Украине для организации гуманитарных коридоров с целью эвакуации мирных жителей и зоны боев. Гуттериш отметил, что ООН готова за два-три дня провести оценку ситуации в Мариуполе, на осажденной «Азовстали», для организации эвакуации гражданских лиц и стать гарантом эвакуации людей из Мариуполя.

После встречи Гуттериша с Путиным было заявлено, что российский руководитель «дал принципиальное согласие» на участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В сообщении на сайте ООН говорится: «В ходе встречи тет-а-тет (…) обсуждались предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, в частности, в связи с ситуацией в Мариуполе. Президент [Путин] дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода “Азовсталь” в Мариуполе». Детали эвакуации с минобороны РФ обсудит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

На территории завода «Азовсталь» остаются украинские военные, а также укрываются мирные жители. Недавно Путин на встрече с министром обороны Шойгу распорядился блокировать территорию промзоны и не вести наступление в подземных коммуникациях, где сохраняются очаги сопротивления.

В конце марта с инициативой провести международную гуманитарную операцию по эвакуации жителей Мариуполя выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В операции должны были участвовать также Греция и Турция. Однако после обсуждения этой инициативы в телефонном разговоре с Путиным 29 марта Макрон был вынужден признать, что «условия (для этой операции) не сложились» (Путин выдвигал предварительное условие, требуя от украинских защитников Мариуполя сдаться в плен).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Москве после переговоров с С.Лавровым и перед встречей с В.Путиным. 26/04/2022. REUTERS - POOL

Путин на встрече с генсеком ООН назвал вторжение РФ в Украину военной помощью самопровозглашенным ЛНР и ДНР. И оказана эта помощь, уверен Путин, в соответствии со статьей 51 устава ООН (о праве стран-членов ООН на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения).

Глава РФ снова обвинил Украину в «геноциде» жителей Донбасса, а также заявил Гуттеришу, что в Мариуполе боевые действия якобы прекращены: «Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом [Турции] Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены».

Путин высказался о перспективе переговоров между РФ и Украиной. Он утверждает, что на встрече двух делегаций в Стамбуле был «серьезный прорыв».

После этого весь мир потрясли факты массовых убийств мирных жителей в украинской Буче, о которых стало известно после ухода оттуда войск РФ. Эти зверства Путин вновь назвал «провокацией», заявив, что якобы «знает, кто стоит» за этой трагедией (армия РФ, по его словам, не имеет отношения к событиям в Буче).

Путин уверяет, что Москва готова продолжать переговоры. Ему только не нравится предложение Украины обсуждать вопросы (территориальной принадлежности) Крыма и Донбасса на уровне глав государств, не внося их в проект мирного соглашения.

««Для нас понятно, что если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда они решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса мы просто не можем», — заявил российский правитель.

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