Министр Мантуров рассказал, как французская компания Renault уйдет из России

Renault передаст свою долю в АвтоВАЗе российской стороне в рамках сделки с символической стоимостью и с правом обратного выкупа акций в течение 5 – 6 лет. Об этом сообщил вечером 26 апреля глава российского Минпромторга Денис Мантуров. Доля французской компании в московском заводе «Автофрамос» перейдет правительству столицы РФ.

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23 марта компания Renault объявила о приостановке производства на своем заводе в Москве и начала переоценку своего участия в капитале «АвтоВАЗа» на фоне международного давления и западных санкций против РФ.

«Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России, принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса"», — сообщил Мантуров.

По его словам, акции «Автофрамоса» (московский автозавод ЗАО «Рено Россия») будут переданы «Москве, как субъекту» федерации.

«Что касается "АвтоВАЗа", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться», — цитирует слова министра «Интерфакс».

68-процентная доля в «АвтоВАЗе» будет передана ФГУП НАМИ*** с опционом на пять или шесть лет. Это срок, в течение которого Renault может принять решение по выкупу акций обратно. По словам Мантурова, речь не идет о национализации, но о сделке символического характера — «за рубль».

Мантуров также заявил, что продажа доли Renault в «АвтоВАЗе» китайским компаниям не обсуждается. Ранее о возможном переходе предприятия под контроль китайцев сообщали СМИ.

Мантуров отметил: после того как Renault передаст свою долю в московском предприятии «Автофрамос» правительству Москвы, там будут выпускаться другие автомобили (возможно, Lada). На заводе собирали французские кроссоверы Arkana, Kaptur, Duster.

*** Государственный научный центр РФ Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») — ведущая российская научная организация в области развития автомобилестроения.

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