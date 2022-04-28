TotalEnergies объявила о «начале свертывания» своего газового проекта на Ямале

Проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» в Сибири может быть остановлен — в среду, 27 апреля, нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о списании стоимости активов на сумму 3,9 миллиарда евро и о «начале свертывания производства» в России. Технологические линии на полуострове Гыдан в ЯНАО должны были начать производство в 2023 году.

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Французская пресса обращает внимание на влияние, которое оказали на ситуацию с «Арктик СПГ 2» западные санкции в отношении России. Они, как сказано в заявлении группы, «создают дополнительные риски для реализации проекта». 8 апреля Евросоюз, в частности, запретил государствам-членам экспортировать товары и технологии, необходимые для сжижения природного газа в России. Без связанных с этим потерь компания зафиксировала прибыль в размере 9 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

До развязанной РФ войны в Украине компания активно делала ставку на российский газ. Менее вредная, чем уголь, энергия могла заинтересовать китайский рынок. В 2021 году на Россию приходилось 31,5% всей добычи газа TotalEnergies.

С самого начала войны компания за нежелание закрыть российские проекты подвергается критике со стороны экологических НПО и некоторых политиков. Ее главный конкурент Shell объявил о списании стоимости части активов из-за прекращения работы в России на еще большую сумму — 4,9 миллионов евро, однако англо-голландская корпорация еще в марте заявила о выходе из всех российских проектов.

В разгар французской президентской кампании кандидат от зеленых Янник Жадо обвинил TotalEnergies в «соучастии в военных преступлениях» за ее отказ покинуть Россию. Компания ответила, что не управляет нефтегазовыми месторождениями или заводами сжиженного газа, а только владеет миноритарными долями в ряде негосударственных российских компаний.

TotalEnergies также заявила, что начала постепенно приостанавливать деятельность в России, но продать свои доли не может из-за санкций и российского законодательства. Отказ от них означал бы «обогатить российских инвесторов», что «противоречит целям санкций».

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