На параде в Москве 9 мая не будет ни одного иностранного лидера

Ни одного иностранного лидера не будет в Москве на параде 9 мая 2022 года

В Кремле заявили, что в этом году на параде 9 мая в Москве не будет ни одного иностранного лидера. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на парад «никого не приглашали». Число иностранных гостей на военных парадах в Москве с годами сокращалось, в прошлом году был один президент Таджикистана.

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В прошлом году на военном параде 9 мая в Москве был только один иностранный лидер — президент Таджикистана Эмомали Рахмон, с которым Путин сидел на трибуне.

Число иностранных гостей на параде Победы в Москве с годами неуклонно сокращалось. Как подсчитало издание It’s my city, в 2005 году в Москву на парад прибыли 53 иностранных лидера. Среди них были президенты США, Франции, канцлер ФРГ, премьер-министры Японии, Италии, Индии, председатель КНР, генсекретарь ООН.

В 2010 году 9 мая в Москве были 24 высокопоставленных иностранных гостя, в том числе канцлер Германии и председатель КНР.

В 2015 году, после аннексии Крыма, на парад в Москву приехали 23 иностранных гостя, однако среди них не было лидеров крупных европейских стран, зато прибыл зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе.

В 2020 году на Красной площади вместе с Путиным были 10 иностранных гостей, в основном лидеры ОДКБ. В 2021 году — один президент Таджикистана. В два предыдущий года поездки могли быть ограничены из-за пандемии.

В 2022 году, когда политическое руководство РФ развязало войну против Украины, на параде в Москве не будет ни одного высокопоставленного иностранного гостя. Дмитрий Песков утверждает, что Кремль никого из зарубежных лидеров не приглашал.

Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали,

— заявил Песков.

Красную площадь готовят к параду и задерживают антивоенных пикетчиков

Сегодня в «Мемориале» (в отношении которого российские суды вынесли решения о ликвидации) сообщили, что на Красной площади, которую готовят к параду 9 мая, задержаны член Совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов и заведующая Музеем Международного Мемориала Ирина Галкова.

Олег Орлов держал в руках плакат «СССР-1945 — страна, победившая фашизм. Россия-2022 — страна победившего фашизма». Ирина Галкова вышла на Красную площадь с плакатом «Хватит убивать людей! Мир Украине!».

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», с 24 февраля в России задержали порядка 15 с половиной тысяч человек в связи с антивоенными акциями. Десятки человек стали фигурантами уголовных дел за антивоенные высказывания и действия.

В этом году на церемонию, приуроченную к 77-й годовщине освобождения Бухенвальда, не пригласили официальные делегации из России и Беларуси. Беларусь на церемонии представлял один из лидеров оппозиции в изгнании Павел Латушко.

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