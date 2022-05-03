Война стучится в двери россиян. Что стоит за взрывами в граничащих с Украиной областях?

Все чаще приходят сообщения о взрывах, пожарах, срабатывании ПВО в российских областях, граничащих с Украиной: Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской. Официально Украина не подтверждает ведение военных операций на территории России, при этом на международном уровне появились заявления, что Киев имеет право защищать себя в том числе ударами по объектам на территории РФ.

Реклама Читать далее

В последние дни все чаще сообщается о взрывах и пожарах в областях РФ, граничащих с Украиной. Среди только последних инцидентов: 25 апреля пожар на нефтебазе в Брянске, 27 апреля пожар на складе боеприпасов в Белгородской области, 1 мая пожар на военном объекте под Белгородом. В Курской области на днях обрушился железнодорожный мост, что расследуется в РФ как теракт. Приходят сообщения о звуках взрывов и работе ПВО в областях, граничащих с Украиной.

Пожары на объектах, связанных с войсками РФ, происходят и в регионах, географически далеких от Украины. На днях, например, загорелся пороховой завод в Перми, погибли двое сотрудников.

Официально в генштабе ВСУ не подтверждают ведение каких-либо военных операций за пределами Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 27 апреля написал, что пожары на топливных базах и взрывы на складах боеприпасов в российских областях, граничащих с Украиной — это «абсолютно естественный, природный процесс», поскольку «карма — штука жестокая».

Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать,

— написал Подоляк.

На следующий день он заявил, что Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по российским объектам. «Мир это право признает», — подчеркнул он.

Заявления о допустимости ударов Украины по российской территории звучат на международном уровне. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина сама решит, переносить ли боевые действия за пределы своих границ или нет. По его словам, украинцам жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии, и выбор тактики — это их собственное решение.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет право поражать военную инфраструктуру в тылу противника британским оружием, чтобы разрушать его логистику и снабжение. В ответ спикер МИД РФ Мария Захарова выступила с угрозами в адрес Великобритании.

Кто наносит удары по российским складам боеприпасов и нефтебазам? Обсуждаем с украинским экспертом, президентом Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергеем Шабовтой.

RFI: Все чаще приходят сообщения о взрывах, пожарах в российских областях, граничащих с Украиной. По вашему мнению, кто и что стоит за этими инцидентами?

Сергей Шабовта: Философия утверждает, что случайность есть непредвиденная закономерность. Для экспертов, которые глубоко анализировали возможное развитие событий, было абсолютно очевидно, что такие события возможны.

Мне понятна официальная позиция Украина. Она, как и любое другое государство, не признала бы, что это организовывается на уровне государства. Но само наличие изрядной массы профессионально подготовленных людей в прифронтовой зоне, людей с протестными настроениями с той стороны границы, создает объективные предпосылки к тому, чтобы подобные события происходили.

Мы не получим официального комментария по этому поводу — по крайней мере на этом историческом отрезке. Но предполагать определенное участие Украины хотя бы с точки зрения мотивации каких-то поступков отчаянных людей, людей, способных на партизанские действия, — оно наверняка присутствует.

Пожары на объектах, связанных с оборонным комплексом, происходят и вдалеке от украинских границ. В Перми недавно произошел пожар на пороховом заводе, где изготавливают заряды к системам «Град» и «Смерч», там есть погибшие сотрудники. До этого большой пожар произошел в НИИ ВКО в Твери, 22 погибших. Что может происходить там, на ваш взгляд?

Нужно понимать еще одну закономерность. Оборонный потенциал России сейчас пытается работать на максимальную мощность. Выросли их потребности в огненных смесях, страшные для Украины. Учитывая не очень высокое качество культуры организационных решений… Мы по передовым-то частям России увидели сколько там имитации, глупости, запущенности.

Мой опыт профессионального военного показывает, что в глубинках на уровне оборонпрома это организационные просчеты, халатность, нарушение техники безопасности имеют достаточно массовый характер. При повышении интенсивности работы, требований ускорить реализацию тех или иных госзаказов непременно возрастает угроза таких событий.

Сейчас вся неудовлетворенность военных, находящихся на передовой в ВС России непременно проецируется ненавистью, угрозами и истериками в адрес тех, кто в тылу исполняет их заказы. Это страшная цепочка, с которой мне приходилось сталкиваться еще в годы Советского Союза. Как только нарастает интенсивность каких-то медленных процессов (пополнение боезапасов, еще что-то), непременно начинают рваться узкие места во всей этой организации. Я бы и к этому фактору апеллировал, а не только искал бы [причины] где-то там вдали.

Складывается впечатление, что в России не очень-то кричат об этих инцидентах, о них сообщают только на уровне губернаторов — и то. То есть продолжают поддерживать впечатление, что это не война, а высокотехнологичная «спецоперация», которая идет где-то там далеко, нас не касается. То же самое с погибшими. Информация о них публикуется только на уровне местных СМИ. Вы разделяете такое впечатление?

Абсолютно разделяю. То, что происходит сейчас в России, — это высокомасштабная государственная гнусность. Это даже не лукавство. Это высочайший цинизм, за которым стоит в первую очередь запредельное обесценивание человеческой жизни. Замалчиваются реальные потери, абсолютно брутальные. Таких потерь Россия не несла за весь период со времен Второй мировой войны.

То же самое касается инфраструктурных событий. Все это скрывается. Во всех проявлениях официальная государственная политика пытается скрывать, приукрашивать, не придавать остроты всем этим проблемам.

Система эта диктаторского управления давно породила запредельное подобострастие, сокрытие от центра каких-то изъянов. Каждый губернатор и чиновники их уровня тоже пытаются лакировать свои информационные подачи и доклады наверх.

О том, что Украина якобы готовила нападение на Россию кремлевская пропаганда говорила давно. Это фигурирует в списке поводов, которые власти России перечисляли в оправдание развязывания этой войны. Может ли Россия использовать инциденты в Белгородской области как предлог для объявления мобилизации?

Традиционно вся внешнеполитическая деятельность [РФ] и та часть, которая влияет на формирование военной политики, выстроена на фальши и провокациях. Было бы наивно, если бы начали апеллировать к каким-то моральным принципам, явлениям, и опираясь на них предвосхищать события или их отсутствие в деятельности руководства России.

Сегодня [не работает] даже классическая формула о том, что война есть продолжение политики. С появлением таких тиранических режимов, которые не апеллируют ни к стойкости собственного государства, ни к перспективам его существования, война может быть просто результатом истерии гостки психопатов, обуяемых нереализуемыми вдобавок планами. Поэтому бояться и ожидать можно всего. Сегодня функция самого прогноза абсолютно неблагодарна в сфере военных оценок и каких-то перспектив.

Сейчас много говорят о том, что Путин может объявить мобилизацию еще большего числа мужчин, чтобы кинуть их на войну против Украины. Пойдут ли на это в России, стране, которая даже не смогла провести коронавирусные QR-коды, столкнувшись с массовым неприятием населения?

Псевдомонолитность, которая нам демонстрируется средствами массовой информации России, абсолютно нереализуема. Когда люди услышат призыв войны… Все же прекрасно понимают, что сегодня уже не может быть войны, когда просто — пусти орду, и она своей массой, босыми ногами и рученками, вооруженными деревянными колотушками, может что-то решать. Реальный опыт того, что происходит на сегодняшний день, показал, насколько возрос удельный вес систем оружия. Бои практически бесконтактны.

Если раньше, в былых войнах количество убитых, раненых и пленных как-то соизмерялось между собой, сегодня военнопленные — это уже какой-то случайный трофей, ничтожнопроцентный по отношению к погибшим. Все смертоубийство происходит на удалении.

Вы же слышите призывы из той же Америки и некоторых европейских политиков, которые открыто заявляют о том, что у Украины есть моральное право наносить удары по территории России, так, как это делает Россия по отношению к Украине. За этими мыслями, высказанными вслух, стоит ведь видение какой-то перспективы развития событий, если действительно будет попытка создать какой-то нечеловеческий молох, который будет двигаться в сторону Украины.

Какова вероятность того, что западные регионы России станут театром масштабных боевых действий?

В моем понимании эту пути в бесконечность. Тогда масштаб трагедии ощутимо возрастет. Я не берусь прогнозировать эти события, хотя военным умом понимаю, что такая вероятность существует, и она отнюдь не мала.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться