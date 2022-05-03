Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный рейтинг стран по уровню свободы прессы. Россия опустилась с 150 на 155 строку из 180, заняв место между Азербайджаном и Афганистаном. Это худший показатель в истории страны.

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Война, которую Россия развязала против Украины, имеет разрушительные последствия в том числе для свободы прессы, говорится в докладе RSF (.pdf). Эксперты констатируют, что в России действует цензура, «невиданная с советских времен».

Власти РФ установили в стране тотальный контроль над информацией, ввели масштабную военную цензуру, блокируют СМИ и преследуют независимых журналистов, вынуждая их к массовой эмиграции, указывают в RSF.

Как отмечают «Репортеры без границ», Кремль существенно усилил давление на независимые СМИ и журналистов еще в 2021 году, после посадки в тюрьму Алексея Навального.

Описывая сложившийся к весне 2022 года медиа-пейзаж в России, «Репортеры без границ» указывают, что запрещено вещание всех частных независимых телеканалов, кроме кабельных развлекательных. Российские печатные издания, которым в последние годы удавалось сохранять независимость, как «Новая газета», были вынуждены остановить публикации. Такая же ситуация с радиостанциями. Продолжающие работать в России издания применяют строжайшую самоцензуру, избегают запрещенных тем и формулировок. Тем временем западные социальные сети постепенно блокируются, указывает организация.

RSF напоминает, что ни один журналист в России не застрахован от обвинений по расплывчато сформулированным, в спешке принятым в начале войны законам, согласно которым, за распространение любой информации об армии РФ, которую власти сочтут фейком, может грозить до 15 лет колонии.

Что касается военных действий, за первый месяц российского наступления на Украину в результате обстрелов погибли как минимум пять журналистов и сотрудников СМИ. «Российская армия на оккупированных территориях целенаправленно выбирала в виде мишени источники новостей и пыталась принудить к сотрудничеству местные СМИ», — отмечается в докладе.

Россия в рейтинге RSF опустилась ниже Беларуси

RSF отмечает, что Кремль не ограничивается контролем за информацией на своей территории, но навязывает свое видение войны некоторым соседям, особенно Беларуси.

В этом году Россия опустилась в рейтинге RSF ниже Беларуси, занявшей 153-ю строчку из 180. В Беларуси более 20 сотрудников СМИ сидят в тюрьме, все больше изданий получают ярлык «экстремистских», а диктатор Беларуси Александр Лукашенко «без колебаний угнал самолет 23 мая 2021 года, чтобы арестовать оппозиционного журналиста, который находился в изгнании», напоминают «Репортеры без границ».

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