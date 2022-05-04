HRW обвинила «ЧВК Вагнера» в убийствах и пытках мирных граждан в ЦАР

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 3 мая опубликовала доклад, в котором утверждается, что российские наемники из группы Вагнера в Центральноафриканской республике причастны к убийствам и пыткам мирных жителей.

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С 2019 года со стороны действующих в Центральноафриканской Республике (ЦАР) сил, которые свидетели называют «русскими», предположительно имели место внесудебные казни, пытки и избиения гражданских лиц, говорится в коммюнике HRW.

«Имеются убедительные свидетельства того, что поддерживающие правительство ЦАР силы, которые идентифицируются как связанные с Россией, причастны к грубым нарушениям в отношении гражданского населения, причем при полной безнаказанности», —отмечает директор Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Ида Сойер.

Правозащитники собрали свидетельства 40 человек. «Наши собеседники утверждали, что нарушения совершались людьми со светлой кожей, говорившими по-русски (свидетели были способны определить этот язык), и что у этих людей было боевое стрелковое оружие и они были в камуфляжной форме песочного цвета, платках, закрывавших лицо, военных ботинках, перчатках и темных очках», — говорится в документе.

В докладе HRW также отмечается, что ни власти ЦАР, ни МИД РФ не захотели комментировать свидетельства, собранные правозащитниками. В Москве регулярно заявляют, что российские наемники в республике — это «не вооруженные военные инструкторы», которые тренируют центральноафриканских солдат.

Ранее те же обвинения в убийствах и пытках в адрес вагнеровцев выдвигали представители ООН, Европейского Союза и Франции. Кроме того, Запад обвиняет правительство ЦАР в бездействии и предоставлении российским наемникам возможности «расхищать ресурсы страны в обмен на военную поддержку», напоминает AFP.

Свидетельства пыток и убийств со стороны «ЧВК Вагнера» также были задокументированы французскими журналистами Ксенией Большаковой и Александрой Жусcе в фильме «Вагнер: теневая армия Путина»(«Wagner, l’armée des ombres de Poutine»).

В начале 2019 года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан говорил об «активном присутствии» российских наемников в Центральноафриканской республике, которое имеет «антифранцузскую» направленность.

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