В России поджигают военкоматы. Таких случаев как минимум шесть с начала войны

После полномасштабного российского вторжения в Украину в России наблюдается серия поджогов военкоматов. Известно о как минимум шести таких инцидентах. Сообщения о поджогах военных комиссариатов приходят из российских регионов на фоне слухов о готовящейся мобилизации и многочисленных сообщений об отправке российских солдат-срочников в пекло боевых действий. Во время войны в России идет весенний призыв.

Реклама Читать далее

За весь 2021 год в СМИ упоминается только один случай пожара в действующем военкомате — в московском районе Печатники.С начала российско-украинской войны сообщения об умышленных поджогах военных комиссариатов приходили уже из шести российских регионов.

Последний такой случай зафиксирован 4 мая в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Там неизвестный закидал военкомат «коктейлями Молотова». Видео поджога (снятое, судя по всему, напарником атаковавшего) опубликовал телеграм-канал Baza.

«Двое неизвестных атаковали посреди ночи — закинули в здание восемь самопальных снарядов и подожгли дэвэпэшную обшивку холла на первом этаже. Поблизости оказались полицейские — они потушили огонь. На месте осталась ещё одна приготовленная бутылка, которая не пошла в дело», — писал канал Ural Mash, опубликовавший видео инцидента с другого ракурса.

По данным Ural Mash, в здании разбиты стекла и полностью сгорел предбанник, никто не пострадал.

В полиции сообщили изданию 86.RU, что следователи МВД возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Подозреваемых в поджоге пока не нашли.

После начала войны российские СМИ сообщали о попытках поджечь военкоматы в подмосковных Луховицах, в Воронеже, в городе Березовском Свердловской области, В Шуе Ивановской области и в поселке Зубова в Мордовии. О том, связаны ли эти инциденты между собой или нет, ничего не известно.

Первый такой случай, вероятно, имел место в Луховицах (Московская область). Издание «Московский комсомолец» писало, что 28 февраля неизвестный разбил окна военкомата и кинул туда бутылки с «коктейлем Молотова». «Ворота военного комиссариата были расписаны в цвета украинского флага, и была оставлена провокационная запись о спецоперации ВС РФ», — рассказывала газета. Сообщалось, что от пожара никто не пострадал, но огонь нанес военкомату материальный ущерб.

Примечательно, что местная пресса сообщила о поджоге военкомата только 9 марта. В полиции этот инцидент не комментировали.

«МК» писала, что по подозрению в поджоге задержали 21-летнего местного жителя Кирилла, которому вменили уголовную статью «Вандализм». 13 марта ему удалось сбежать из отделения полиции.

Позже в тот же день пресс-служба областного МВД сообщила, что полицейские повторно задержали подозреваемого в «вандализме», который «самовольно покинул здание отдела полиции». О поджоге военкомата в сообщении МВД не упоминается.

Слухи о мобилизации и призывники на войне с Украиной

Сообщения о поджогах военкоматов приходят из России на фоне слухов о возможном объявлении мобилизации. В Кремле их называют «чушью».

Телеканал CNN, к примеру, со ссылкой на «американских и западных чиновников» сообщал, что Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине, что повлечет за собой всеобщую мобилизацию в России.

О готовящейся мобилизации в России 2 мая в интервью украинскому изданию «НВ» говорил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, Росрезерв начал «подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам», что является «необходимым шагом перед началом настоящей мобилизации».

Накануне Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со ссылкой на «партнерские спецслужбы» сказал, что у России «есть намерения» 9 мая «объявить полноценную войну». «Такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве (РФ), по данным, еще раз повторю, партнерских спецслужб», — сказал Шмыгаль.

30 апреля эксперты Conflict Intelligence Team писали, что не видят «полноценной масштабной подготовки к мобилизации» в РФ. По мнению CIT, политические риски мобилизации слишком высоки. По их словам, возможным «вариантом мобилизации» может быть отзыв обратно в армию срочников, которые демобилизуются в мае и продление срока службы тем срочникам, которые были призваны осенью 2021 года. «Тем самым это будут люди, которые как минимум недавно держали автомат», — указывали в CIT.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, продлится от до 15 июля. За этот период в российскую армию планируетя призвать 134 500 человек.

Власти РФ обещали, что срочников на войну с Украиной отправлять не будут, однако имеется множество сообщений об отправке призывников на войну. В минобороны РФ 9 марта признали факт присутствия срочников среди военных, участвующих в войне против Украины.Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поручению Владимира Путина главная военная прокуратура разберется с невыполнением указания не отправлять срочников в Украину. О каких-либо результатах расследования не сообщалось.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться