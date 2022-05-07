После сообщений о травле и издевательствах Сашу Скочиленко перевели в другую камеру СИЗО

Художница Саша Скочиленко находится под арестом по делу об антивоенных «ценниках», ей вменяют новую статью о «военных фейках»

Арестованную из-за антивоенных «ценников» петербургскую художницу и музыканта Сашу Скочиленко перевели в другую камеру после того, как сообщения о травле и издевательствах над ней в СИЗО-5 получили широкую огласку. Об этом Русской службе RFI сообщила девушка арестованной художницы Соня.

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После сообщений о травле и издевательствах в многоместной камере СИЗО художницу Сашу Скочиленко перевели в двухместную камеру. «Благодаря общественной огласке ситуация изменилась. Мы узнали, что Сашу перевели в двухместную камеру с нормальной соседкой», — сообщила Соня.

Адвокат художницы Яна Неповиннова, встретившаяся со свой подзащитной, рассказала, что отныне художница обеспечена горячим безглютеновым питанием от СИЗО, нужным ей по состоянию здоровья. Сообщение адвоката опубликовано в телеграм-канале «Свободу Саше Скочиленко!».

У Скочиленко диагностирована целиакия — генетическая непереносимость глютена. При несоблюдении безглютеновой диеты у нее может значительно ухудшиться состояние здоровья, а при неконтролируемой целиакии возрастает риск рака. 19 апреля, когда Саша находилась в ИВС, у нее случился приступ болезни из-за отсутствия нужного питания, не все передачи проходили «фильтр» изолятора.

Адвокат также сообщила, что у Саши не проходят осложнения после удаления зуба в связи с тем, что ей не смогли зашить рану из-за отсутствия шовного материала. По словам юриста, у ее подзащитной воспалился лимфоузел, из-за чего она испытывает сильные боли. «Ее обеспечивают антибиотиками и обезболивающими, но обезболивающих, к сожалению, не хватает», — рассказала Яна Неповиннова.

По ее словам, Саша передает большое спасибо тем, кто отправляет ей письма, что ее очень поддерживает и вдохновляет. «По сути, ее свободное время сейчас уходит на написание ответов», — отметила адвокат.

Кроме того, в СИЗО художница пытается помогать другим арестованным. «Несмотря на то, что она сейчас переведена в камеру с лучшими условиями, она продолжает обращать внимание на плохие условия пребывания бывших соседей, например на неработающую сантехнику. Также она интересуется, обеспечивают ли питанием другую девушку с целиакией, находящуюся в том же СИЗО. Также она помогает новой соседке с обеспечением медицинской помощи», — рассказала адвокат.

31-летнюю художницу, музыканта, бывшую сотрудницу издания «Бумага» Сашу Скочиленко преследуют по новой уголовной статье о «военных фейках». Поводом послужили антивоенные «ценники» в супермаркете. Вину арестованная художница не признает. Саша Скочиленко не отрицает замену ценников в магазине на антивоенные стикеры, но не считает, что размещала какую-либо заведомо ложную информацию. Ей грозит до 10 лет колонии. 13 апреля суд отправил художницу в СИЗО на полтора месяца. На 17 мая назначено рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения.

Подробнее о деле Саши Скочиленко, ставшей одной из преследуемых в России по уголовной статье о «фейках» об армии, можно прочитать здесь.

Коллективная травля в многоместной камере

Позавчера, 5 мая, девушка художницы Соня рассказала, что Сашу Скочиленко сокамерницы подвергают травле и издевательствам в петербургском СИЗО-5.

По ее словам, сначала давление на Сашу оказывала «старшая по камере», а затем к издевательствам подключились остальные. Со слов Сони, Саше было разрешено есть и пить чай только во время общих приемов пищи. В один из дней девушка пропустила завтрак из-за того, что была у врача, и «старшая» запретила ей есть до обеда. «Старшая по камере» вынуждала Сашу выкидывать часть еды, которую ей передали близкие, мотивируя это отсутствием места.

Помимо навязанных ограничений в еде сокамерницы заставляли Сашу каждый день стирать всю ее одежду, включая свитера и халат, что занимало у девушки половину дня. От «старшей по камере» постоянно поступали придирки по уборке, рассказывала Соня.

На днях девушка также сообщила, что после удаления зуба мудрости у Саши начались боли и отекла половина лица. Через адвоката арестованная сообщила, что не получала обезболивающее противовоспалительное лекарство в нужном количестве. Она также сообщила, что Сашу беспокоят сильные боли внизу живота, и причина их не выяснена. Кроме того, под арестом девушка испытывает серьезные проблемы со сном, что может привести к усугублению диагностированной у нее цикломитии (формы биполярно-аффективного расстройства), добавила Соня.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на свой источник сообщил, что из-за широкой огласки информации о давлении на художницу «через внутрикамерных агентов» в СИЗО-5 началась проверка. «В СИЗО приехали проверяющие из прокуратуры и УФСИН, и было принято решение перевести Сашу в двухместную камеру, а внутрикамерную разработку в форме организации унижений — прекратить», — написал Осечкин.

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