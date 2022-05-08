В Париже акцию «Бессмертный полк» провели 8 мая. Туда пришли украинцы и скандировали: «Путин — террорист»

Участники парижской акции «Бессмертный полк» в Париже у входа на кладбище Пер-Лашез, 8 мая 2022 года.

В Париже акция «Бессмертный полк» в этом году прошла не 9-го, а 8 мая, когда в большинстве стран Европы отмечают годовщину победы союзников над нацистской Германией. Участники акции собрались у входа на кладбище Пер-Лашез на востоке французской столицы. У многих были георгиевские ленточки и портреты погибших во время Второй мировой войны родственников. Некоторые принесли флаги CCCР. На парижской акции корреспондент RFI не увидела буквы Z, ставшей символом поддержки российской военной агрессии в Украине. В шествии приняли участие более ста человек.

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В этом году — на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину — название «Бессмертный полк» не появилось в названии акции на странице мероприятия в Facebook. Его скромно назвали «День Памяти, День Мира, День Победы. Париж 8 мая 2022».

«Мы призываем вас к гражданской акции, чтобы почтить память бойцов против нацизма, французских и иностранных участников движения Cопротивления и отметить их победу над нацизмом», — указали организаторы.

В это воскресенье у центрального входа на кладбище Пер-Лашез в Париже собралось несколько десятков человек с георгиевскими лентами, флагами СССР, цветами и портретами родственников, погибших во время Великой отечественной войны. Собравшиеся пели советские песни и фотографировали друг друга. Организаторы — ассоциация « Россия-Франция: общая память» и «Бессмертный полк-Париж» — принесли несколько разных флагов и развернули большой белый транспарант «За будущее без войны». Z-символики корреспондент RFI на парижской акции не увидела.

Подавляющее большинство флагов были советскими. Одна из участниц, которую активно фотографировали, неожиданно развернула и пронесла сквозь толпу бархатное переходящее знамя с кистями «победителю в социалистическом соревновании».

Подавляющее большинство флагов на парижской акции «Бессмертный полк» были советскими. Одна из участниц развернула бархатное красное знамя «Победителю в социалистическом соревновании». 8 мая 2022 года. © RFI

В какой-то момент к кладбищу подошла группа из нескольких украинских активистов. Они встали неподалеку от входа и спели национальный гимн Украины, а также скандировали «Путин —террорист» и «Путин —убийца». В руках у них была белое полотно с кровавыми разводами. Завязалась перепалка, однако до драки не дошло, и через какое-то время украинские активисты ушли.

При этом официальное российское агентство РИА Новости опубликовало новость под названием «Полиция Парижа пресекла действия провокаторов с флагом Украины на "Бессмертном полку"». Украинские активисты пришли на акцию без украинских флагов, тогда как украинский флаг был у одной из участниц шествия с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

На парижскую акцию «Бессмертный полк» в это воскресенье пришли украинские активисты. Они спели гимн Украины и скандировали «Путин — террорист». pic.twitter.com/VruDyIlZbp — RFI на русском (@RFI_Ru) May 8, 2022

Выступая перед собравшимися один из организаторов «Бессмертного полка» Георгий Шепелев выражался крайне осторожно. Он отметил, что праздник в этом году особенно горький, потому что «на нашем постсоветском пространстве снова идут военные действия». Но по противостоянию с украинцами было понятно, на чьей стороне собравшиеся. «Вон они, желто-синие», — недружелюбно сказала женщина в пилотке, стоявшая в толпе. Некоторые из участников, услышав от украинцев слова «Путин — террорист», в ответ принялись кричать «Зеленский — п...с».

Через некоторое время участники «Бессмертного полка» выстроились в колонну и с военными песнями отправились на кладбище, чтобы возложить цветы к могилам участников французского движения Cопротивления и памятнику советским воинам — участникам Сопротивления.

В Париже в это воскресенье прошла акция «Бессмертный полк». На нее собрались около 150 человек. С георгиевскими лентами, песнями и портретами родственников, погибших во время Второй мировой войны, они шествием прошли по кладбищу Пер-Лашез. pic.twitter.com/EULdobk7hq — RFI на русском (@RFI_Ru) May 8, 2022

Поднимаясь по аллеям кладбища, некоторые из участников шествия выкрикивали «с днем победы!».

Посол России во Франции Алексей Мешков в воскресной акции не участвовал. Он побывал на кладбище Пер-Лашез двумя днями ранее.

В Берлине 8 мая у памятника советским воинам в Тиргартене также собрались собрались как пророссийски, так и проукраински настроенные жители столицы.

За год до пандемии, в 2019 году, шествие «Бессмертного полка» в Париже стало самым массовым за всю историю его проведения во Франции: по данным организаторов, в нем приняли участие около двух тысяч человек.

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