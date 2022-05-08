Сибирь охватили разрушительные пожары. Война лишает страну ресурсов для борьбы с огнем, говорят эксперты

Красноярский край, Кемеровскую, Иркутскую, Омскую области на днях охватили разрушительные лесные пожары. Обстановку усугубил сильный ветер. Огонь уничтожил сотни жилых домов. Сообщается о минимум 15 погибших. Западные эксперты опасаются, что сибирские пожары в этом году могут выйти из-под контроля. Как они указывают, ресурсы, которые можно было бы задействовать в борьбе с огнем, Россия бросила на войну против Украины.

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Самая тяжелая ситуация в Красноярском крае

Обстановка с пожарами в Сибири обострилась с 6 мая. Сильнее всего от пожаров к этому моменту пострадал Красноярский край. По данным регионального правительства, 7 и 8 мая в Красноярском крае сгорели 518 жилых домов, 309 других строений и 61 автомобиль.

Сообщается, что в городе Уяре сгорел 201 дом, почти полностью выгорели деревни Павловка, Ашпатск, Талажанка, в Канске огонь перекинулся на дачи.

По информации агентства к 8 мая, «сейчас ситуация с пожарами в регионе стабилизирована».

Портал NGS со ссылкой на единую диспетчерскую службу сообщает о семи погибших жителях, еще 19 человек пострадали, в том числе шестеро пожарных. В регионе от пожаров пострадали уже 60 населенных пунктов, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Основной причиной пожаров власти называют множественные короткие замыкания, вызванные обрывами ЛЭП из-за сильного ветра. Власти говорят, что ветер мешает задействовать в тушении пожаров авиацию. Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что в отдельных районах не хватает наземных сил из-за большого числа возгораний.

Власти Красноярского края запросили помощь в тушении пожаров у соседних регионов. На помощь выдвинулась группировка МЧС по Алтайскому краю. На всей территории края ввели режим ЧС, готовятся пункты временного размещения людей, власти обещают выплаты погорельцам и строительстве для них нового жилья. Накануне вечером в МЧС заявили, что в Красноярском крае «пожарная обстановка стабилизировалась».

Пожары в других регионах

В Иркусткой области также введен режим ЧС из-за пожаров и сильного ветра. По последним данным властей, 8 мая в области действуют восемь пожаров на площади 741 га.

В субботу в Иркутской области произошли два крупных пожара. В селе Половино-Черемхово сгорело 6 жилых домов, два нежилых дома и школа. Еще один пожар произошел в дачном поселке, где погибли двое человек. Об этом написал губернатор Игорь Кобезев, сославшись на мэра Братска Сергея Серебренникова.

В Кемеровской области четверо человек погибли при пожаре в Тяжинском округе, где сгорело более 143 домов и сотни человек остались без жилья, сообщили «Интерфаксу» в дежурно-диспетчерской службе.

В МЧС 8 мая заявили о ликвидации пожаров в кемеровском поселке Итатский и деревне Изындаево. Тушение пожара в поселке Листвянка продолжается.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен и в Омской области, где из-за пожаров погибли двое человек. В областном управлении МВД сообщили, что пожары уничтожили в регионе более 200 жилых домов. Распространению огня способствовал шквалистый ветер.

«В тушении участвовали более 400 человек и порядка 100 единиц техники. В настоящее время все крупные возгорания локализовали», — написал 7 мая губернатор Александр Бурков.

По его словам, ряд пожаров произошли «из-за коротких замыканий и нахлеста линий электропередач». Он поручил региональному министерству энергетики провести комплексную оценку работы ресурсоснабжающих организаций. По его словам, в пострадавших районах начался сбор вещей первой необходимости, а материальную помощь пострадавшим будут выплачивать в ближайшее время.

Война лишает Россию ресурсов для борьбы с пожарами, говорят эксперты

Западные эксперты опасаются, что сибирские пожары в этом году могут выйти из-под контроля. Они указывают, что ресурсы для их сдерживания (в частности военную авиацию) Москва бросила на войну против Украины.

Исследователь климата в университете Майами в Огайо Джессика Маккарти отмечает, что военная авиация необходима для выявления очагов возгорания и проверки сообщений, а также непосредственно для борьбы с пожарами в Сибири. «Сомнительно, что эти возможности станут доступны даже летом, если война продолжится», — считает эксперт. По ее словам, «либо пожаров будет больше, либо эти самолеты и личный состав отведут с западного фронта в Сибирь».

Как пишет The Times со ссылкой на аналитиков, многие из российских военных, отправленных на войну с Украиной, из Сибири и Дальнего Востока. А это означает, что российские противопожарные силы в этих регионах в этом году будут слабее обычного.

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