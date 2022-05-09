Андрей Зубов: «Когда победим свой тоталитаризм, будем праздновать День Победы вместе со всем миром»

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В этом году празднование Дня Победы обрело новое звучание. 9 мая по-прежнему остается праздником, который чтут в России, однако после 24 февраля отношение к нему у части общества изменилось. Российская пропаганда уже не первый год пытается приписать победу советскому руководству, отождествляя его с нынешней российской властью. О том, как сегодня воспринимают в России «праздник со слезами на глазах», в интервью RFI рассказал российский историк, политик и публицист доктор исторических наук Андрей Зубов.

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RFI: Можно ли сегодня говорить о трансформации восприятия Дня Победы?

Андрей Зубов: Я думаю, что в сознании большинства людей в России он существенно не трансформировался и остался таким, каким его сами люди понимают. А понимают они его по-разному. Для одних это день памяти предков, потому что почти в каждой российской семье есть люди, которые не вернулись с войны или погибли в тылу. Для других это повод для гордости, выражающийся в наклейках «Можем повторить» или «На Берлин»… В последние годы это культивировалось. И наверное, люди, которые так мыслят, смущены тем, что в Украине это «повторить» не получилось — наступление застопорилось и даже произошло отступление.

Так что думаю, что для большинства людей это будет праздником памяти о своих пострадавших и погибших предках. И в этом смысле отличия от того, что было раньше, нет. А то, что российская власть все больше нагнетает милитаристскую атмосферу и символику, и, замалчивая при этом великую трагедию Второй мировой войны для мира и для России, это, конечно, беда, которую, я думаю, мы преодолеем вместе с этим режимом. Потому что, когда уйдет нынешний режим, конечно же, закончится и такое празднование. Наверное, празднование перейдет в тот формат, в котором оно существует сейчас в странах Запада, где существует память победы над тоталитаризмом. Пока у нас не побежден собственно милитаризм, ни о какой победе над тоталитаризмом в прошлом как о радостном событии говорить не приходится.

Вы уже упомянули о восприятии победы в стиле «Можем повторить». Как правило те люди, которые «украшают» такими лозунгами свои автомобили, представляют себе войну как некую игру, победа в которой гарантирована, без крови и жертв. Сыграло ли это свою роль во вторжении в Украину?

То, что сейчас происходит с Украиной при всем кошмаре, это еще и вытравление в умах в России и в Европе мысли о том, что война — это страшная и кошмарная вещь. Но об этом старались забывать нынешние поколения во всем мире. Вторая мировая война действительно изменила мир и создала в Европе современный гуманистический дискурс, которого не было до 45 года. Со временем полное неприятие войны стало ослабевать, а в России, где этого гуманистического дискурса в полной мере не было, оно ослабло настолько, что Путин решил опять развязать войну.

Я думаю, что уже сейчас в России доминирующее чувство — это страх. Страх от того, что будет ядерная война, страх от возможного голода, страх от того, что детей призовут в армию и они погибнут в Украине, все это уже мучает людей невероятно. Реваншистских мыслей и идей сейчас мало, и они не сравнимы с тем, что было в 2014 году после аннексии Крыма. Так что, мне кажется, что отрезвление постепенно происходит и в итоге случится, но, конечно же, ни о каком праздновании победы над Украиной речи не будет. Будет только скорбь от ужасного преступного решения власти, его осуществления и понесенных потерь.

День Победы в России — это тот самый праздник, когда вспоминают о ветеранах. Их осталось уже очень мало. Каждый год власть говорит о выплатах ветеранам, но размеры этих выплат вызывают лишь горечь и возмущение. Государство готово тратить огромные деньги на празднование и внешнюю атрибутику, экономя на людях, благодаря которым наступил День Победы.

Государство российское бесчеловечно и равнодушно относится к своим ветеранам. Так же оно относится к своим солдатам в Украине. Оно ко всему, что не касается его кармана, его славы и его величия, относится равнодушно. И это болезнь не сегодняшнего дня, она существует еще с советского времени. Собственно, в первые послевоенные годы отношение к ветеранам тоже было равнодушным. При том, что Германия проиграла войну, ветераны Вермахта получали хорошие пенсии, медицинскую поддержку, а в Советском Союзе ничего этого не было.

Если люди, прошедшие войну, становились калеками, их отправляли на Валаам. Я бывал там в 60-е годы и видел этих людей. Естественно, там их кормили поили, но главное, чтобы другие люди их не видели. Сегодняшний режим во многом является продолжением большевистского советского режима. И это проявляется в отношении к человеку в первую очередь. Когда изменится этот режим, я уверен будет нормальная демократическая Россия, в которой будет нормальное человеческое отношение к ветеранам и инвалидам украинской войны, им будут выплачиваться достойные пенсии. И, конечно, эта война будет официально осуждена, как была осуждена афганская война.

В советское время победа объединяла народы бывшего СССР. Дети с детства знали, что флаг над Рейхстагом водрузили русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария. Сегодня решение властей Казахстана не проводить 9 мая парад уже вызвало негативную реакцию в России. Почему сейчас День победы не объединяет, а разъединяет?

Надо сказать, что в советское время в значительной степени она объединяла даже не только народы СССР, но во многом и народы мира. Об идее антигитлеровской коалиции помнили, о ней говорили и даже стихи слагали:

Под победный грохот пушек В грозовые эти дни В море, в небе и на суше Мы сражались не одни. Руки жал бойцам английским Русской армии солдат, А далекий Сан-Франциско Оказался так же близко, Как Москва и Ленинград. Сергей Михалков

Это была идея единства в борьбе с гитлеризмом. И, конечно, единство советского народа, народов СССР. Потому что, действительно, бок о бок с русскими сражались и погибали и казахи, и грузины, и украинцы, и армяне, и татары, и другие народы. И говорить, кто больше, а кто меньше, просто глупо и безнравственно. А поскольку теперь в России, сейчас доминирует государственная идеология крайнего национализма и империализма, желание подчинить себе соседние народы, то соответственно и вся символика праздника изменилась. В Казахстане и в Украине пытаются отмежеваться от такого 9 мая и отмечать праздник, который значим для всех народов бывшего СССР, так же как празднуют его в Европе — как день победы над тоталитаризмом. Вот победим мы свой тоталитаризм — и будем праздновать вместе со всем миром.

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