Один, без самолетов и военных побед: французская пресса — о том, как Путин отметил «свое» 9 мая

КОММЕНТАРИИ

Французские СМИ комментируют парад, который Путин устроил 9 мая на Красной площади, как безусловно провальное мероприятие — как с точки зрения внешней политики, так и с чисто технической стороны: ни одного иностранного гостя (не приехал даже Лукашенко), абсурдные заявления о том, что против России готовилось нападение «неонацистов» и «бандеровцев»; присвоение Дня Победы, ради которой воевали жители многих республик СССР, включая Украину; и наконец, слабое техническое исполнение пропагандистского мероприятия — техники меньше, чем на прошлогоднем параде, а обещанные самолеты так и не поднялись в небо из-за «нелетной погоды».

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«Самолет Судного дня» остался на земле, начальник Генштаба отсутствует… Провальный для Путина парад 9 мая?», — с таким заголовком вышел материал в региональном издании La Dépêche du Midi, сделавшем вывод, что мероприятие, которое «должно было показать российскую мощь», не удалось.

Корреспондент газеты Le Monde в Москве Бенуа Виткин, отмечает, что в этом году на парадах в Москве и в провинции было «примерно на 35% меньше техники и людей, чем в 2021-м».

«Хотя никаких официальных комментариев по этому поводу и не было, но это изменение действительно является следствием задействования и уничтожения многих подразделений в Украине, вертолетов и бронетехники в первую очередь. Флот был лишен традиционных морских парадов в Севастополе, Санкт-Петербурге и Владивостоке — отмены, которые имеют по крайней мере то достоинство, что не напоминают о болезненном уничтожении крейсера „Москва“ и других кораблей», — поясняет Виткин: «Маневры восьми Миг-29 СМТ, которые должны были образовать в небе букву „Z“, символизирующую военную операцию (против Украины — Прим. RFI) и новый агрессивный русский национализм, не состоялись. Власти заявили о погодных условия (которые, между тем, были хорошими), чтобы оправдать в последний момент отмену воздушной составляющей парада».

Но не удался не только сам парад — Путину, кроме того, совершенно нечего было представить в качестве военных «побед» в Украине.

«Спустя два с половиной месяца после того, как российские войска вошли на территорию своего соседа, боевые действия сосредоточены на востоке, поскольку России пришлось умерить свои амбиции по захвату страны и Киева, ее столицы, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев, вооружаемых Западом», — подчеркивает AFP.

«Штурмы, предпринятые в последние дни на последнем участке, обороняемом (в Мариуполе) украинскими бойцами, закрепившимися на заводе „Азовсталь“, не увенчались успехом, и Кремль празднует 9 мая собственное величие и мощь, не имея никакой серьезной победы в конфликте между собой и Украиной. Другими словами, надпись „На Берлин!“, которую россияне годами изображали на своих автомобилях или детских колясках, разбилась о реальность пригородов Николаева и Чернигова», — пишет корреспондент Le Monde.

AFP цитирует первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина: «Путин лучше бы сделал так, чтобы раненые российские солдаты приняли участие в этом параде. <…> Или пронести через Красную площадь 20 тысяч гробов, чтобы русские матери увидели, как их сыновья погибли <…> в Украине».

«Действия коллективного Запада под прикрытием Гитлера»

Российский президент попытался представить свою войну против Украины как продолжение победы, одержанной СССР в 1945 году, без всяких оснований называя украинцев «неонацистами», напомнили многие французские издания.

Путин с самого своего прихода к власти, с 2000 года, превратил 9 мая в основной инструмент внутренней и внешней пропаганды, и особенно это было заметно в последние годы, подчеркнул историк Пьер Гроссер в своей колонке для газеты Libération: «В течение четырех (последних) лет (Великая Отечественная) война была в центре внимания российской дипломатии. Путин выступил против антироссийского исторического „ревизионизма“, который стремится минимизировать роль СССР в поражении Гитлера, против западных демократий и поляков, которые, как утверждается, несут ответственность за войну, украинских, прибалтийских и польских „нацистов“, сотрудничавших с Гитлером во время войны <…>, а также против распространения „расистских дискурсов, дискурсов национального превосходства, антисемитизма и русофобии“ на Западе».

Владимир Путин на параде 9 мая 2022. AFP - MIKHAIL METZEL

«Телевидение также до предела провело параллель между двумя эпохами. В понедельник утром (9 мая) ведущий „России-1“ говорил о „действиях коллективного Запада под прикрытием Гитлера“ во время Второй мировой войны. В воскресенье министр обороны Сергей Шойгу наградил солдат, поздравив их с повторением подвига „дедов“», — рассказывает Le Monde, напоминая также о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, будто «Украина и Запад уже пошли дальше Гитлера».

Пополняется российский список на «денацификацию»

Сейчас Путин разорвал все связи не только с Западом, «российское наступление на Украину, начатое во имя наследия (Великой Отечественной), завершает углубление мемориального разрыва между Россией и другими странами постсоветского пространства», — отмечает Мари Дюмулен, исследовательница Европейского совета по международным отношениям в материале, который вышел в Le Monde: «Казахстан, хотя и является одним из ближайших союзников России на этом пространстве, объявил об отмене военного парада 9 мая <…>. Страна сразу же стала объектом резкой критики и плохо завуалированных угроз в российских СМИ <…>. Вслед за этим Узбекистан и Кыргызстан также сообщили, что на 9 мая не планируется проведение военного парада, а Кыргызстан запретил использование (российских) символов поддержки войны в Украине. Молдова также запретила использование этих символов, в частности георгиевской ленты. По мнению некоторых российских комментаторов, Молдова и Казахстан присоединяются к Польше и странам Балтии в списке стран, которые следует «денацифицировать».

В бывших советских республиках многие люди крайне раздражены тем, что Россия приравнивает себя к СССР, фактически присваивая победу: «Украинцы, белорусы, армяне или узбеки, все вспоминают, что процент погибших жителей (этих республик), по сравнению с их населением того времени, был не ниже, чем в России. Иногда и выше», — подчеркивает корреспондент RFI в Тбилиси Режис Женте.

«Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции, победили нацизм. И мы никому не дадим присвоить эту победу», — цитирует AFP cсегодняшнее заявление Владимира Зеленского.

«На долю НАТО приходится 6% сухопутной границы России»

«Такое изолирование (России) и настолько перегретый климат (внутри РФ) являются прямыми последствиями „спецоперации“ против Украины», — подчеркивает Бенуа Виткин: и то, что война тянется уже два с половиной месяца, несмотря на заверения Путина, что «все идет по плану», вынуждает российскую власть постоянно «поднимать ставки», увеличивая градус демонстрации ненависти к внутренним и внешним «врагам».

AFP цитирует Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента Украины: «Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать чужую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ».

«Он заставляет свою страну жить в альтернативной реальности государства, подвергающегося агрессии со стороны НАТО», — пишет Libération.

France Presse цитирует сегодняшнее выступление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который отреагировал на путинские слова о том, что на Украину нужно было «превентивно» напасть, так как НАТО «окружило» Россию. «На долю НАТО приходится 6% сухопутной границы России», подчеркнул Уоллес, спросив, как это можно назвать «окружением».

«Вторжением в Украину Путин и его ближайшее генеральское окружение воспроизводят фашизм и тиранию 77-летней давности», — сказал министр, заявив также, что для российской армии и ее главнокомандующего «не может быть Дня победы, только бесчестие и, конечно, поражение в Украине».

«Символ советской победы, 9 мая может стать символом российского заката», — предсказывает Мари Дюмулен.

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