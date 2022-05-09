Путин на параде 9 мая оправдывал войну против Украины. Мобилизацию не объявил

Большую часть своего выступления на параде 9 мая Путин посвятил оправдыванию развязанной им войны против Украины.

Президент РФ Владимир Путин большую часть своей речи на военном параде 9 мая в Москве посвятил оправдыванию полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину. О мобилизации и официальном объявлении войны Украине он на параде не сказал, вопреки предположениям, высказанным в СМИ.

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В начале своей речи Владимир Путин упомянул битвы Второй мировой войны, победу над нацистской Германией 1945 года, но также Минина и Пожарского и битву на Бородинском поле.

Но очень быстро Путин перешел к нынешней полномасштабной войне, развязанной им против Украины с 24 февраля. Это война, по версии Путина, является «сражением на наших людей на Донбассе» и «за безопасность России». Так же Путин оправдывал эту войну и ранее.

Путин напомнил, что в декабре 2021 года Москва предложила США и НАТО заключить договоры о том, что в России называют «гарантиями безопасности». «Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы», — заявил Путин.

Путин снова заявил, что готовилась атака на Донбасс и аннексированный Россией Крым. И снова упомянул, что «в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия», а также обвинил НАТО в «активном военном освоении» «прилегающих» к России территорий. Это Путин назвал «неприемлемой угрозой», «причем непосредственно у наших границ».

Стратегический ракетный комплекс «Ярс» на параде в Москве 9 мая 2022 г. AFP - ALEXANDER NEMENOV

И опять Путин заявил, что боевые действия в Украине были якобы «неизбежными», и «Россия дала упреждающий отпор агрессии». «Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение», — сказал Путин о развязанной им новой войне в Европе, жертвами которой стали тысячи человек, в том числе мирные граждане.

Не забыл Путин упомянуть на торжественном параде о другой своей идее — о том, что на Западе идет «нравственная деградация», там «решили отменить тысячелетние ценности», а у России, по его словам, «другой характер», и она не откажется от «любви к родине», «веры», «традиционных ценностей» и «обычаев предков».

Обращаясь к российской армии и «ополченцам Донбасса», Путин заявил: «Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой». И за то, чтобы, как сказал Путин, «в мире не было места палачам, карателям и нацистам».

Затем Путин напомнил о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году и жертвах боевых действий в Донбассе. Он объявил минуту молчания, призвав склонить головы перед «нашими боевыми товарищами», кто «пал смертью храбрых» в бою «за Россию».

Z-символика на трибунах военного парада в Москве, 9 мая 2022 г. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

После минуты молчания Путин сказал о господдержке семей погибших российских солдат и офицеров, пожелал выздоровления раненым и заявил, что на Красной площади находятся военные, «кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий».

В конце речи он вернулся к «поколению победителей», в честь и в память о которых организовывались парады 9 мая. А потом снова переключился на сегодняшний день и нынешнюю войну: «Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!».

Владимир Путин в своей речи на параде не дал оценки ходу военных действий в Украине. Он не объявил официально войну Украине и не объявил в России всеобщую мобилизацию, о чем ранее высказывались предположения в СМИ. В Кремле эти предположения назвали «чушью».

Воздушную часть парада отменили в Москве отменили, в Кремле это объяснили погодными условиями. Авиационные парады отменили и в других городах России, тоже объяснив это погодой. На параде 9 мая в Москве в этом году не присуствовал ни один иностранный лидер.

9 мая был опубликован подписанный Путиным указ, где говорится, что дети участников войны против Украины получат специальные квоты на прием в вузы — на них выделят 10% от всех бюджетных мест. Дети погибших и раненых смогут поступить без экзаменов.

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