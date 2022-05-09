Путин поручил вузам принимать без экзаменов детей российских военных, убитых или раненных в Украине

Владимир Путин 9 мая подписал указ, где говорится, что дети участников войны против Украины получат специальные квоты на прием в вузы — на них выделят 10% от всех бюджетных мест. Дети погибших и раненых смогут поступить без экзаменов.

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Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке детей российских военных, брошенных на войну против Украины. Об этом Путин сказал на военном параде 9 мая. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил выделить на детей участников войны против Украины специальные квоты на прием в высшие учебные заведения. Для них выделят 10% от всех бюджетных мест. При этом дети раненых и убитых смогут поступать в вузы без экзаменов.

Без вступительных испытаний планируется зачислять детей участников войны в военные училища.

На параде 9 мая в Москве Владимир Путин объявил минуту молчания, призвав склонить головы перед «нашими боевыми товарищами», кто «пал смертью храбрых» в бою «за Россию».

«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей», — заявил он.

В марте Путин подписал указ о дополнительной выплате 5 млн рублей семьям военных, погибших на войне против Украины. В случае ранения военнослужащим, по указу, должны выплачивать по 3 млн руб.

Министерство обороны РФ называло число погибших российских военных в ходе войны против Украины только дважды, в последний раз — 25 марта. Тогда ведомство заявило о 1351 погибшем. Русская служба «Би-би-си» 6 мая сообщала, что на основании открытых источников подтверждены имена уже 2120 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине. В последней своде генштаба ВСУ от 9 мая говорится, что с 24 февраля в Украине были «ликвидированы» около 25 650 российских военных.

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