Сайт Lenta.ru оказался заполонен заметками против Путина и войны. Ответственность взяли на себя двое сотрудников

В российском онлайн-издании Lenta.ru 9 мая появилось множество публикаций с резкой критикой президента РФ и развязанной им войны против Украины. Ответственность за публикации взяли на себя двое сотрудников этого прокремлевского портала. «Главная причина — совесть», — объяснил один из них Егор Поляков, судя по заявлению, опубликованному «Медиазоной».

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9 мая в издании Lenta.ru появился целый ряд заметок с резкой критикой политики Владимира Путина и развязанной им войны.

Материалы вышли под такими заголовками: «Владимир Путин солгал о планах России в Украине», «Россия бросает трупы своих солдат в Украине», «Российская армия оказалась армией воров и мародеров», «Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть», «Россия полностью уничтожила Мариуполь», «Владимир Путин превратился в жалкого диктатор и параноика» и др.

Сейчас публикации с сайты Lenta.ru пропали, но то, как выглядела главная страница, сохранил веб-архиватор.

Публикации сопровождались дисклеймером: «этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили».

В соцсетях называлась версия о взломе сайта. Однако, судя по веб-архиву, ответственность за публикацию взяли на себя руководитель отдельнов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова. «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище! (…) Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!» — говорится в сообщении журналистов под одной из статей.

В разговоре с The Insider сотрудник Lenta.ru Егор Поляков подтвердил, что опубликовал эти заметки вместе с коллегой Александрой Мирошниковой. Это же он подтвердил и «Медузе», отметив, что он с Мирошниковой находятся за пределами России. Поляков также отметил, что ему уже закрыли доступ в админпанель Lenta.ru.

Источник «Медиазоны» в издании тоже подтвердил, что за акцией стоят сотрудники Lenta.ru. По его словам, они заменили текст в других уже опубликованных новостях.

«Медиазона» опубликовала написанное Поляковым заявление о том, почему они решились на эту акцию. «Главная причина — совесть», — объяснил он. «После массовых блокировок в стране почти не осталось медиа, которые можно посмотреть без VPN или думскроллинга в телеге. У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий, поэтому мы с Сашей решили, что такой перфоманс будет единственно верным», — говорится в распространенном заявлении.

Тем временем РИА Новости написало, что «Lenta.ru подверглась хакерской атаке на сайт», сославшись на главного редактора издания Владимира Тодорова. Тодоров при этом сказал, что пока в издании ситуацию не комментируют.

14 марта сотрудника Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом. Она покинула Россию, где ее успели привлечь к административной ответственности за акцию.

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