«Сложное, но необходимое решение»: активы Renault в России переходят российскому государству. Что это означает?

Подписаны соглашения, по которым активы французской группы Renault в России — московский завод «Рено» и блокирующий пакет в «Автовазе» — переходят в российскую госсобственность, сообщили 16 мая в Renault Group и министерстве промышленности РФ. Во французском автоконцерне назвали это «сложным, но необходимым решением» и выразили надежду, что Renault в будущем сможет вернуться в Россию «в ином контексте».

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«Рено Россия» отныне владеет правительство Москвы. 67,9% «Автоваза» перешли от французской Renault в собственность РФ в лице научно-исследовательского автомобильного института «НАМИ». Оставшиеся акции «Автоваза» сохранит за собой госкорпорация «Ростех», попавшая под западные санкции.

В штаб-квартире Renault Group в Булонь-Бийянкур отметили, что это было «сложное, но необходимое решение». «Мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем, в ином контексте», — заявил генеральный директор Renault Group Люка де Мео (Luca de Meo).

Таким образом, Renault окончательно не сжигает мосты в своем сотрудничестве с Россией. По соглашению, французской автоконцерн имеет опцион на выкуп обратно своей доли в «Автовазе» в течение следующих шести лет.

Сумму сделок не называют ни в Булонь-Бийянкур, ни в Москве. В пресс-релизе Renault Group говорится, что реализация этих транзакций не зависит от каких-либо условий, и все необходимые разрешения были получены.

На московском заводе «Рено» решили возобновить выпуск «Москвичей»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что сделка «позволит сохранить управляемость» «Автоваза» и приложение его работы условиях международных санкций. «Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — считает российский министр.

В министерстве добавили, что «Автоваз» будет заниматься сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России и продолжит выпускать на своих заводах всю линейку Lada.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь заявил, что власти города решили возобновить на московском заводе «Рено» выпуск легковых машин под исторической маркой «Москвич» и постараются сохранить большую часть коллектива. По его словам, в перспективе завод на Волгоградском проспекте будет выпускать электромобили.

Правительство Москвы вместе с КАМАЗом и министерством промышленности работает над тем, чтобы локализовать в России производство максимального количества автокомпонентов, добавил Собянин, не уточнив, какая доля необходимых автокомпонентов сейчас иностранные.

Renault уходит из России на фоне обвала российского авторынка. В апреле 2022 года российский авторынок обновил антирекорд. Продажи новых машин рухнули на 78,5%. После того, как Россия начала войну против Украины, большинство автокомпаний остановили ввоз автомобилей и их выпуск на территории России.

Ранее французский автоконцерн Renault сообщил, что приостанавливает производство на своем московском заводе и «оценивает возможные варианты» действий в отношении своей доли в капитале «Автоваза». С таким заявление совет директоров выступил 23 марта на фоне призыва главы МИД Украины бойкотировать продукцию «Рено» по всему миру за отказ уйти из России, развязавшей войну против Украины.

Что означает уход Renault из России?

Автомобили «Рено» появились в России еще в начале XX века. Они были среди прочих в гараже царской семьи. В 1916 году было создано акционерное общество «Русский Рено», в Рыбинске под Ярославлем началось строительство завода Renault, который позднее был национализирован большевиками.

Renault и Россию связывает и другой эпизод истории. Множество беженцев, бежавших из России во Францию после большевистского переворота и начала гражданской войны, работали на заводе «Рено» и жили в парижском пригороде Булонь-Бийянкур.

Renault возобновила сотрудничество с Москвой в 1960-х, когда открылось официальное представительство, а в 1970-х СССР заключил с Renault соглашение о развитии автомобильной промышленности. К 1980 году около четверти советских автомобилей производились по французским технологиям.

В 1998 году Renault подписала с правительством Москвы соглашение о создании совместного предприятия «Автофрамос» (от слов «авто», «Франция» и «Москва»). Вскоре на базе московского завода открылся цех, выпускавший автомобили Renault Megane и Renault 19, а затем Clio Symbol. В 2005 году завершилось строительство завода полного цикла, а Renault Logan стал самым продаваемым иностранным авто в России. В 2012 доля Renault в капитале «Автофрамос» увеличилась до 100%. Потом название предприятия сменили на «Рено Россия».

Автоэксперт Сергей Асланян отмечает, что передача завода «Рено» правительству Москвы «означает его переход в руки людей, не имеющих представления о производстве, не умеющих работать в реальном секторе и не представляющих автомобильную отрасль». Он напоминает, что завод «Рено» в Москве — это площадка финальной сборки. По словам эксперта, объявление о перезапуске «Москвича» — это попытка «замаскировать похороны завода» и «запрограммированная неудача».

Что касается «Автоваза», концерн Renault стал его акционером в 2008 году. Французский автоконцерн сыграл ключевую роль в модернизации и фактическом спасении предприятия в Тольятти. Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в комментарии порталу Autonews.ru отметил, что технологическая интеграция тольяттинского предприятия в Renault очень глубока, и разрыв этих связей будет для него крайне болезненным.

Портал напоминает, что в начале 2021 года в Renault огласили планы, согласно которым марки Lada и Dacia должны были начать тесное сотрудничество, а все будущие модели двух брендов планировалось перевести на самую новую платформу CMF-B. Позднее в 2021 году в Renault объявили, что планируется выпуск сразу пяти новинок Lada в ближайшие четыре года.

Какая судьба ждет эти стратегические планы — сказать сложно. Сергей Целиков полагает, что «Автовазу» придется в некотором смысле остановиться в развитии и сосредоточиться на старых моделях, которые он сможет производить сам без иностранных комплектующих.

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