Офис прокурора МУС развернул в Украине крупнейшую в своей истории команду следователей

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что в Украину были направлены 42 эксперта для расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в рамках российского вторжения. Это самая масштабная миссия за все время работы офиса прокурора МУС.

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что в Украину были направлены 42 эксперта для расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в рамках российского вторжения. Это самая масштабная миссия в истории МУС.

«Сегодня мой офис направил в Украину группу из 42 следователей, экспертов-криминалистов и представителей вспомогательного персонала», — говорится в заявлении Карима Хана.

Прокурор отметил, что это «крупнейшая по численности миссия (МУС), из когда-либо единовременно развернутых на местах» за все время существования его офиса.

Прокурор Международного уголовного суда 3 марта 2022 года открыл расследование по сообщениям и военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине в ходе российской военной агрессии.

Карим Хан в апреле побывал в Украине, в частности в киевском пригороде Буче, где, по сообщениям украинских властей, в период российской оккупации были убиты сотни мирных жителей.

«Благодаря развертыванию команды следователей мы сможем лучше исследовать версии, собрать свидетельские показания, касающиеся военных атак, которые могу представлять собой преступления, подпадающие под действие Римского статута», — заявил Карим Хан.

Прокурор также выразил благодарность правительству Нидерландов за кооперацию и отправку «большого числа национальных экспертов» в дополнение к миссии МУС.

В Украине работают и французские криминалисты. В конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что по просьбе украинских властей в Украине продлится миссия французских экспертов, собирающих доказательства, «чтобы позволить работу международного суда по преступлениями, совершенным в рамках российской агрессии».

Россия и Украина в МУС

Международный уголовный суд начал работать в 2002 году на основе Римского статута 1998 года. Этот орган был создан для расследования тяжелейших преступлений: геноцида, военных преступлений, преступления против человечности. Он может проводить расследования в отношении любой страны.

Россия подписала Римский статут с 2000 году, но не ратифицировала его. В 2016 году она и вовсе вышла из состава суда, вскоре после того, как тот признал аннексию Крыма международным вооруженным конфликтом, а ситуацию на полуострове с марта 2014 года — равнозначной состоянию оккупации.

Украина в 2000 году также подписала Римский статут, но не ратифицировала его.

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