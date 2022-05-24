«Нынче время и власть тьмы»: Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексей Навальному

Московский городской суд ожидаемо отказал в удовлетворении апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навального, осужденного на девять лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Вскоре политзаключенного, который находится в тюрьме с начала 2021 года, должны перевести в колонию строгого режима. В своем последнем слове 24 мая Навальный вновь высказался о режиме Путина, его войне против Украины и «неизбежном историческом поражении» путинизма.

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Мосгорсуд во вторник, 24 мая, оставил в силе приговор оппозиционеру Алексей Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Суд рассматривал апелляционную жалобу политзаключенного на вердикт Лефортовского суда, который 22 марта на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима.

На заседании Мосгорсуда в этот вторник политик выступал по видеосвязи, которая периодически обрывалась. Навальный напомнил, что для него это уже «шестое или седьмое последнее слово за полтора года», а во время предыдущего выступления в суде ему постоянно отключали звук в трансляции, когда он начинал говорить о войне Путина против Украины.

Навальный снова указал на отсутствие каких-либо оснований для вынесенного ему вердикта, отметив, что в приговорах против него использовалась «такая же дрянь», которая используется сейчас по государственному телевидению во время войны.

Согласно приговору, я оскорбил суд, но российский суд никто не уважает. Больше бы подошла статья «презрение к суду», потому что я презираю ваш суд, я презираю вашу систему и презираю вашу власть. Я не боюсь ни вас, ни бункерного деда. И призываю всех не бояться, потому что это преступление против себя, — сказал Навальный.

По словам оппозиционера, как в судебных решениях, вынесенных против него, так и в официальных речах властей РФ о войне против Украины — «наглое вранье в каждом слове, игнорирование того, что было сказано вчера». «Вы все переобуваетесь в воздухе не просто часто, а постоянно», — добавил Навальный.

«Не все в России такие чокнутые, ненормальные извращенцы и кровопийцы», — выразил надежду политик, протестуя против попыток судьи прервать его антивоенную речь. «Вам не нравится, когда я говорю про войну? Тогда я буду использовать эту войну как метафору для ваших судов. Эта война, как и ваши суды, полностью построена на вранье. Ни одного слова правды!» — продолжал Навальный.

«Вы хотите остановить прогресс? Вы можете сломать много судеб, но потерпите историческое поражение и здесь, и в тупой войне, которую ведете. В ней нет ни цели, ни смысла (…) Я, безусловно, готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди», — заявил политзаключенный.

Самая лучшая цитата про вас: «Нынче время и власть тьмы». А вы этим гордитесь: «Мы крутые, мы власть тьмы!» Но это время пройдет. Вы будете гореть в аду. А подкидывать дрова будут ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке. У меня все, — заключил свое последнее слово на очередном процессе Алексей Навальный.

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