Актуальное кино о разрушениях, бомбардировках и сострадании: в Каннах показали новый фильм Лозницы

ИНТЕРВЬЮ

Кино, основанное на документальных кадрах 80-летней давности, давно не было настолько своевременным. «Естественная история разрушения» Сергея Лозницы — лента, основанная на архивных кадрах конца Второй Мировой войны, когда британская и американская авиация уничтожала немецкие города. Можно ли сочувствовать людям под бомбами, если они живут в стране-агрессоре, и нужно ли пересмотреть отношение к самым неприятным моментам в истории Европы — эти вопросы, заданные с экрана холодно, без слез и эмоций, в контексте войны в Украине вызывают на красной дорожке в Каннах все больше споров.

Реклама Читать далее

«Нас критикуют, что бомбардировки еще никогда не заканчивали войну». «Но ведь никто и не пробовал, посмотрим!» — звучит с экрана голос главнокомандующего. В ответ Геббельс обещает ответить на уничтожение немецкой культуры контрагрессией. Люди в Великобритании и Германии продолжают складывать бомбы в самолеты. В фильме Лозницы — замкнутый круг: на насилие отвечают насилием.

Фильм начинается архивными кадрами мирного неба, бескрайними полями, террасами ресторанов со свастиками и звоном колоколов. Тыл Германии живет так, словно войны рядом и нет. В документальной хронике Сергей Лозница показывает это без комментариев, закадрового текста и осуждения. Немецкие города предстают циничными центрами культуры, процветающими в худшие времена.

За мирной жизнью — падающие бомбы. Вначале на черно-белой пленке взрывы напоминают то ли звезды в темном небе, то ли салюты.

Строительство военных самолетов похоже на танцы или хорошо отрепетированное шоу. Бомбы, падающие на города, в небе выстраиваются в ровные ряды: все эти сцены словно завораживают участников событий. Но вскоре тихое предчувствие близкой победы на экране сменится кадрами, на которых — трупы детей на мостовой и сгоревшие города. Женщинам по улицам приходится идти, прикрываясь шарфом, чтобы можно было дышать, и их силуэты с закрытыми лицами напоминают о катастрофе, апокалипсисе.

Сергей Лозница полностью собрал свой фильм из архивных кадров. Он делал это и раньше, в последний раз в картине «Бабий Яр. Контекст», где также рассказал о забытой трагедии. Здесь почти нет титров, закадрового голоса — простая констатация истории, на которую в Европе принято закрывать глаза, тогда как в результате бомбардировок немецких городов погибли, по разным оценкам, до 600 тысяч человек.

Кадр из фильма Сергея Лозницы © NATURAL HISTORY OF DESTRUCTION

Объективного исторического документа у Лозницы не получилось, но и цели такой у режиссера не было. Первая часть событий — почему на Германию сыплются бомбы — в фильме отсутствует, а кадры разрушенного Лондона хоть и присутствуют, но акцент на них не делается.

Получился не фильм о мести, а именно об истории разрушения — как в первоисточнике, книге немецкого писателя Винфрида Георга Зебальда. От его книги Лозница взял не только название, но и идею произведения — рассказать о странице истории, подвергнутой забвению.

«В фильме есть также кадры последствий бомбардировок Лондона, Ковентри и Плимута. Концепция бомбить и разрушать была у армий всех государств, которые имели такую возможность и индустрию. И Кёнигсберг был разрушен советскими летчиками… Сама эта концепция осталась, она существует. Когда Россия напала на Украину, она использует те же самые методы», — рассказывает Сергей Лозница.

Разрушение в фильме показано методично, холодно. Нет упора на слезах и эмоциях, нет даже насилия — битвы на земле в картине не показаны. Работа на заводах, в тылу, идет монотонно: сборщики бомб в фильме изображены так, словно на итог своей «операции» — руины — они смотрят как винтики большого механизме, без всякой рефлексии.

Что думать о таких «винтиках» большой военной машины — о тех, кто еще недавно молча или активно поддерживал гитлеровскую армию, а после погиб под завалами? Они — «естественная» жертва «естественной» истории разрушения городов, той стратегии, к которой прибегали и Германия, и Англия, и США, и СССР?

Архивное кино о войне вновь получилось антивоенным. А финальный план с пролетом на низкой высоте по разрушенным городам, снятый на цветную пленку, напоминает съемки сегодняшней Украины с дрона.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться