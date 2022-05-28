Между Сталиным и Брежневым: политолог Дмитрий Орешкин о пропаганде и власти в России Путина

ИНТЕРВЬЮ

В разрушенном Мариуполе появились несколько передвижных экранов, транслирующих государственные российские телеканалы. В МЧС России это называют «мобильными комплексами информирования населения». Российская пропаганда включилась в войну с первых же дней, заменив сериалы и другой развлекательный контент пропагандистскими ток-шоу. Как написала телекритик Арина Бородина, «всего за весь период войны, за три месяца, только от Владимира Соловьева зрителям поставили в телеэфир почти 218 (!!!) часов пропаганды на общенациональном телеканале “Россия 1”, который смотрит подавляющая часть населения страны». О том, как и почему российская пропаганда действует на массовое сознание, Русская редакция RFI поговорила с политологом Дмитрием Орешкиным.

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RFI: Можно ли сегодня говорить об эффективности пропаганды?

Дмитрий Орешкин: Дело в том, что путинская вертикаль, которая растет из сталинской власти, опирается на харизму начальника, и это центрообразующий элемент всей политической структуры. Вождь должен быть победоносным и безукоризненным, его харизма должна быть абсолютной, он не может ошибаться. Поэтому в советские времена мы шли от победы к победе, вне зависимости от того, что происходило на самом деле.

И Путин, восстанавливая советскую, сталинскую модель, относительно широких трудящихся масс, делает то же самое. Пропаганда должна быть тотальной, шаги должны быть правильными, не должно быть альтернативных точек зрения. Именно поэтому, как говорил товарищ Суслов, главный идеолог брежневского времени, «мы на идеологии не экономим». Так вот, сегодня на телевизионную компьютерную и интернет-пропаганду путинская вертикаль тратит безумные деньги. И, понятное дело, имеет успех.

Только ли вложенными деньгами объясняется влияние пропаганды?

Конечно, нет. Люди обращены к светлому советскому прошлому, им рассказали, что мы были великой страной, нас всех уважали и боялись. И для того, чтобы вернутся к этому и достичь цели, пропаганда должна работать с постоянно повышающимися децибелами. А те, кто пытается сказать правду, получают уголовную статью «за оскорбление, фейки и дискредитацию российской армии».

Вспомним советские времена, когда правдивые сообщения о том, что где-то кого-то арестовали, в судах назывались «клеветническими измышлениями». То есть правда была приравнена к злостной лжи, потому что она расшатывает харизму вождя и харизму советской вертикали — соответственно, она ядовита и вредна, а ложь, которая эту харизму укрепляет есть нечто гораздо более важное, нужное и полезное.

Европейскому сознанию это довольно трудно осознать. Вся советская мощь стояла на этой лжи, на которой шли к победе под руководством мудрейшего и несокрушимого, лучшего в мире вождя.

Сегодня не имеет значения, как зовут этого вождя — Путин, Лукашенко или Ким Чен Ир, важна сама по себе структура власти, которая замыкается на одном человеке, который не может ошибаться. Следовательно, пропаганда должна быть истеричной, тотальной и несокрушимой. Она такой и является сегодня в России.

Но в отличие от сталинского времени, когда и телевизор был не в каждом доме, сегодня в третьем десятилетии ХХI века есть интернет. Кроме того, во время Перестройки стали доступны факты отечественной истории, которые советское государство тщательно скрывало. Почему сегодня люди искренне верят в то, что им говорят на федеральных телеканалах?

Потому что это говорит государство, с которым люди себя ассоциируют. Они плохо различают, где проходит грань между народом, страной, государством и Путиным. Для них это некое общее понятийное пространство. Поэтому люди путают патриотизм с чинопочитанием и считают, что лживая пропаганда — это правда, а те, кто эту пропаганду опровергают, — агенты влияния, враги. Здесь очень умно и цинично используются старинные советские социальные навыки, которые процветали даже не в брежневские времена, когда все-таки над государством и над компартией посмеивались, а именно в сталинские — тотальная сплоченность, мы одни на этой планете, кругом только враги, и спасти нас может только великий вождь, потому что коней на переправе не меняют.

Поэтому, если человек, погрузившийся в эту информационную кипящую кастрюлю получает информацию, которая противоречит официальной точке зрения, он ее отбрасывает, просто не принимает, он говорит: это нам забросили враги, те, кто за деньги Запада хочет разрушить нашу замечательную страну и наводит тень на плетень. При том, что понятно, сегодняшняя система сильно отличается от сталинской, в смысле пропаганды она именно оттуда черпает свои ключевые черты.

Люди хотят чувствовать себя значимыми и уважаемыми. Поэтому та правда, которая их разочаровывает, оскорбительна. Например то, что Путин не может победить Украину, или то, что Россия производит всего 2% мировых продуктов, они просто выбрасывают это из своего сознания, замещая тем, о чем им говорят по телевидению: «Путин не побеждает Украину, потому что он добрый и не хочет, чтобы было многих жертв», «в проблемах с экономикой виноват доллар»…

Осознавать правду больно, а ложь укрепляет эту картинку. Поэтому примерно три четверти наших соотечественников охотно поедают эту пропагандистскую похлебку.

По сравнению со сталинскими временами, когда так думали порядка 90%, сейчас все-таки есть 20 – 30 миллионов, живущих в крупных городах, которые умеют независимо мыслить. Они бывали в Европе, имеют независимые источники дохода и не так сильно зависят от путинской вертикали власти, в пропаганду не верят, но дезориентированы, запуганы и не являются сплоченной политической силой.

А те 70 – 80 миллионов взрослых людей, к которым обращена телепропаганда, для них она спасательный круг в море хаоса.

В конце концов все это рухнет. Потому что на спасательном круге под названием «ложь» далеко не уплывешь. Конечно, путинская вертикаль это осознает, и круг подкачивают. Но со временем факты свое пробьют люди начнут понимать, что их цинично и грубо обманывали.

В брежневские времена пропагандисты с экрана говорили одно, а в личном общении — совершенно другое. Сегодняшние лидеры пропаганды верят в то, о чем рассказывают телезрителям?

Я думаю, еще два месяца назад они как говорили, так и думали. Сейчас, если мы имеем в виду топовых персонажей путинской пропаганды, а это неглупые информированные люди и знают больше других, они понимают, что цели, которые поставил перед собой Путин в Украине не достигнуты, что война, скорее всего, проиграна, но признать это, тем более публично, значит поставить крест на своей карьере и вообще оказаться в безвоздушном пространстве.

Ведь, условно говоря европейский мир их уже отбросил, их воспринимают как никуда не годных пропагандистов, и поэтому им приходится цепляться за альтернативный путинский мир. Они прекрасно понимают, что защитить его можно только с помощью сплоченной лжи, рассказывая, что мы идем от победы к победе, укрепляя победоносную харизму Путина.

По-русски это называется культ личности. Поэтому сейчас, даже если они понимают, что ошибаются, у них просто не остается выбора — они в ужасе продолжают повторять те же самые мантры с еще большим отчаянием, с еще большей агрессией, истерикой.

Эта пропаганда уже вызывает идеологическое отвращение, она уже перешла на ультразвук и ее визг опережает паровоз, на котором они едут. Но видимо, это еще не предел.

Я бы провел параллель не с брежневскими временами, гораздо более вегетарианскими, а со сталинскими. Тогда журналисты прекрасно понимали, что соседа по комнате в редакции забрали и отправили на Колыму, и, чтобы тебя не забрали, нужно верещать еще больше и громче, чем этот твой сосед. Люди прекрасно понимали, что происходит. Но на любом публичном мероприятии очень даже искренне славословили вождя.

В отличие от брежневских времен, когда можно было по телевизору говорить одно, а в дружеской компании совершенно другое, сейчас ситуация напоминает тридцатые годы — только Путин является гарантом благосостоя Соловьева, Симоньян, Киселева, Скабеевой. Даже если сохранится такая же вертикаль, но придет кто-то другой, он этих людей заменит и поставит на их место своих пропагандистов. Поэтому они изо всех сил стараются заработать свой прощальный кусок хлеба, подчеркивая лояльность Путину.

Когда название поселка Чернобаевка в Херсонской области внезапно стало всемирно знаменитым, на своем шоу Соловьев задал вопрос эксперту: «Где находится эта Чернобаевка?». Тот с видом знатока ответил, что это между Гостомелем, Бучей и Ирпенем. У людей, знакомых с географией Украины, это вызвало смех, поскольку для того, чтобы попасть в Чернобаевку из Киевской области, где находятся Буча, Гостомель и Ирпень, нужно проехать три области Украины. Это кризис экспертов на государственном телевидении?

Здесь, мне кажется, все очень понятно. Эксперт — это тот человек, который описывает реальное положение вещей так, как он его понимает. Объективных экспертов, наверное, не бывает, но доброкачественный старается дать картинку близкую к реальности, и в этом его профессиональное доблесть и качество. А пропагандист рисует ту картинку, которую от него ждет аудитория или начальство. В данном случае их интересы совпадают.

Поэтому сейчас произошла не то что системная замена экспертизы пропагандой, но что-то очень близкое. По телевизору выступают люди, которые для поддержания харизмы и победоносного имиджа Путина соврут с необычайной легкостью, собственно, они этим и занимаются. Есть профессиональные люди, которые имеют звания экспертов — Вассерман, Кедми, у которых задача сказать, что еще одна победа достигнута благодаря гениальному Путину, и найти сюжет, который это подтверждает. Но к реальной экспертизе это не имеет никакого отношения.

Возможно, эти эксперты сами же в это верят, поскольку они живут вместе с Путиным в вымышленном мире и заставляют в это верить еще 80 миллионов человек.

В этом мире сказать правду, значит подложить под него бомбу. Поэтому они будут друг другу врать и утверждать, что у нас в руках какое-то секретное оружие, пока фюрер не застрелится у себя в бункере. Тогда произойдет ментальная катастрофа. Мы к ней движемся семимильными шагами, но думаю еще на несколько месяцев нас хватит.

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