Художнице Саше Скочиленко продлили срок ареста на месяц

В Санкт-Петербурге художнице Саше Скочиленко 30 мая продлили на месяц срок пребывания в СИЗО. Ее преследуют по цензурной статье УК о т.н. «военных фейках» из-за антивоенных «ценников» в супермаркете. Скочиленко грозит до 10 лет колонии.

Реклама Читать далее

Защита просила суд избрать Саше Скочиленко более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Дмитрий Герасимов особо подчеркивал необоснованность содержания в СИЗО ранее несудимой художницы, обвиняемой в ненасильственном «преступлении». Сашу Скочиленко держат под стражей за антивоенные стикеры в магазине, по сути — за слова.

Судья согласилась с просьбой следователя закрыть заседание от публики. Адвокат Дмитрий Герасимов рассказывает, что следователь обосновал свое требование тем, что на заседании могут быть разглашены данные предварительного следствия, но никакой такой информации 30 мая не оглашалось.

По словам адвоката, тех, кто пришли поддержать художницу, не пустили даже на оглашение, хотя судья разрешила сделать эту часть процесса открытой. Пустили только одного журналиста, сообщил Дмитрий Герасимов.

Адвокат: следствие завершится не раньше конца июля, назначены две экспертизы

Защита обжаловала продление ареста 31-летней Саше Скочиленко. Однако Герасимов опасается, что жалобу могут рассмотреть уже после того, как следователь выйдет с новыми ходатайством о продлении ареста. Он это должен сделать до 1 июля.

Само следствие до конца июня не закончится, уверен адвокат. Только 8 июня арестованную отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, как минимум три недели она будет находиться в стационаре петербургской психиатрической больницы № 6 на улице Грибакиных. После этого экспертам надо будет написать заключение, а это еще недели три, говорит Герасимов. Защита возражала против стационарной экспертизы, но суд в расчет это не принял. Адвокат считает, что следствие в лучшем случае закончится в конце июля.

Ранее он сообщил, что по этому делу следствие заказало лингвистическую экспертизу «ценников», которые Саша Скочиленко разместила в магазине. Экспертиза будет проведена в Центре экспертиз СПбГУ. Защита возражала против проведения следственной экспертизы там, и ходатайствовала о том, чтобы ее провели в РГПУ им. Герцена, но следователь отказал. Вместе с тем, по словам адвоката, следователь согласился включить в нее вопросы защиты.

Тем временем защита уже задала те же вопросы специалистам Института лингвистических исследований и Института русской литературы. Они пришли к выводу, что в «ценниках» нет признаков дискредитации армии РФ, вражды или политической ненависти.

Дело Саши Скочиленко

Художница, музыкант, бывшая сотрудница издания «Бумага» Саша Скочиленко стала одной из десятков обвиненных властями РФ в «фейках» об армии — по цензурной уголовной статье 207.3. Эта статья появилась в УК РФ в марте 2022 года на фоне выступлений против военной агрессии РФ и против оккупации Украины.

Поводом для преследования Саши Скочиленко послужили антивоенные «ценники» в петербургском супермаркете. Причем вменяют художнице вторую, более тяжкую, часть статьи 207.3. Следствие считает, что Скочиленко меняла ценники «по мотивам политической вражды». Ей грозит до 10 лет колонии.

Саша Скочиленко не отрицает, что замяла ценники в магазине на антивоенные стикеры, но не считает, что размещала какую-либо заведомо ложную информацию об армии РФ.

В группе «Свободу Саше Скочиленко!» говорится, что в распоряжении следствия имеется пять «ценников», где говорится, что российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе, где прятались сотни человек, что в Украину отправляют российских солдат-срочников, что в Украине в первые дни полномасштабной войны погибли тысячи российских солдат и др.

Подробнее о деле Саши Скочиленко можно прочитать здесь.

Проблемы с питанием в СИЗО

В начале мая стало известно, что художницу перевели в двухместную камеру с лучшими условиями после того, как широкую огласку получили сообщения о травле и издевательствах над ней в многоместной камере СИЗО-5 Петербурга.

У Саши Скочиленко диагностирован целиакия (генетическая непереносимость глютена) и цикломития (форма биполярно-аффективного расстройства). Это не помешало суду избрать ей меру пресечения в виде ареста. Поначалу, когда Скочиленко находилась в ИВС, не все передачи со стороны проходили «фильтр» изолятора, и у художницы случился приступ болезни из-за отсутствия нужного питания, рассказывала ее адвокат Яна Неповиннова.

В начале мая стало известно, что в СИЗО ее все же обеспечили нужным по медицинским показаниям горячим безглютеновым питанием. Но и здесь, как рассказывала защита, не обходится без перебоев.

23 мая адвокат Яна Неповиннова посетила свою подзащитную в СИЗО и сообщила, что Саша Скочиленко плохо себя чувствует, потому что мало ест: безглютеновое питание доходит до нее с перебоями, и часто бывает, что она остается без завтрака или без обеда. После жалобы арестованной на питание ситуация только ухудшилась, сообщила Неповиннова.

«Саша чувствует постоянную слабость, сухость во рту, боль в сердце и животе, тошноту, сонливость после приемов пищи, которую предоставляет ей СИЗО. Саша жалуется также на перебои в горячей воде и на отсутствие отопления, несмотря на ночные заморозки», — добавила адвокат.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться