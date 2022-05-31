«Посадят в тюрьму — посижу. Там уже все наши»: история двух врачей, которых попытались уволить за антивоенную позицию

РОССИЯ

RFI рассказывает историю Марии Лазебной и Дарьи Соколовой, двух врачей, работавших в колл-центре московского филиала французской страховой компании Europ Assistance. В начале марта они обратились в головной офис компании с просьбой о релокации. Но вместо ответа получили серьезные неприятности от российского руководства.

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24 февраля врач колл-центра московского филиала страховой компании Europ Assistance («ЕВРОП АССИСТАНС СНГ») 46-летняя Мария Лазебная работала из дома. На работу она заступила в состоянии «какого-то остекленения». Когда один из сотрудников поприветствовал ее в рабочем чате словами «Добрый день», Мария ответила: «Не очень добрый. Нельзя сказать так про сегодняшний день». В короткой переписке с коллегами, ограничившейся несколькими репликами, выяснилось, что почти никто не разделяет ее ужаса от начавшейся войны. Кто-то спросил, что случилось, кто-то ответил, что речь идет не о войне, а о спецоперации, кто-то написал, что в Украине «нацисты, и надо было что-то делать».

Мария до сих пор возмущается и не может понять: «У нас помогающая профессия. Нам не звонят здоровые, нам не звонят ни с чем хорошим: кто-то умер, кто-то сломал ноги, кто-то травмирован. Чтобы хорошо работать, мы должны любить людей, мы должны быть эмпатичными. Ты всегда должен быть на стороне слабого, на стороне того, кому плохо. И меня шокирует, что люди, хорошие ребята, которых видишь каждый день, могут спокойно сидеть в офисе, обсуждать, что идет война, и иронизировать над украинцами».

Europ Assistance — французская страховая компания, основанная в 1963 году. 100% акций компании принадлежат итальянской группе Generali. У Europ Assistance действует 41 филиал в более чем 30 странах. Компания насчитывает 7 765 сотрудников по всему миру. В московском офисе работают более 80 человек. 3 марта компания объявила об уходе из России.



Через несколько дней коллега и подруга Марии, врач Дарья Соколова предложила ей написать письмо в головной офис компании, чтобы узнать о возможностях релокации: в сложившейся ситуации оба врача понимали, что хотят уехать из России. Обе говорят, что не особенно надеялись на положительный ответ, но все же решили попробовать. Дарья составила обращение на английском. В этом коротком тексте (есть в распоряжении редакции) она описала их с Марией ситуацию: они никогда не поддерживали путинский режим, участвовали в акциях протеста с 2012 года, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить войну. «Мы осознаем свою часть ответственности за ситуацию, в которую наша страна и Путин поставили весь мир, Украину и Российскую Федерацию, но мы должны сделать все возможное для того, чтобы минимизировать ответственность наших детей», — написали врачи. В письме Мария и Дарья указали, что готовы к переезду в любую страну, где есть представительство Europ Assistance, и готовы к работе на любой позиции.

Дарья ошиблась с адресатом, и письмо упало в общую папку. Его увидели все. «И вот тут начальство просто разорвало, — говорит Мария. — Увидев это письмо, они пришли в неописуемое бешенство. В ту же секунду меня отключили от учетной записи и от компьютера». Мария в этот момент согласовывала оперативное лечение для пациента. «Я врач, я веду самых тяжелых пациентов, — объясняет она. — Пациент в Таиланде или в Индонезии с острым аппендицитом лежал и ждал, когда я проведу экспертизу документов, чтобы подтвердить лечение, а меня просто вышибли из системы, наплевав на пациента».

После эмоциональной перепалки с начальством, Марию отключили и от Teams. На следующий день, 5 марта, Мария и Дарья пришли в офис к восьми утра и обнаружили, что за ночь в компании произошли невероятные изменения. «Новым сотрудникам колл-центра, у которых еще не было ноутбуков, установили программы для удаленной работы, — все еще с удивлением вспоминает Мария. — IT-отдел всю ночь не спал для того, чтобы с утра офис был пустой. Мы приходим, а нас двое, людей нет. Они специально всех разогнали, чтоб даже свидетелей не было».

Учетные записи врачей по-прежнему не работали. В офис приехали глава отдела кадров и заместитель директора и разошлись по своим кабинетам. Какое-то время Мария и Дарья ждали, но на их присутствие никто не реагировал. «Маша позвонила в трудовую инспекцию посоветоваться, что делать в такой ситуации, — рассказывает Дарья. — Ей предложили сразу встретиться с юристами, потому что недопущение к учетной записи, через которую выполняются рабочие обязанности, как правило, расценивается как побуждение к увольнению».

«Мы фактически успели ударить первыми, — считает Мария. — Мы выставили руководству юридическую претензию за принуждение к увольнению. Мы предлагали урегулировать конфликт в досудебном соглашении, но нас просто проигнорировали».

Несколько дней оба врача были на больничном. 10 марта Мария и Дарья вернулись в офис. Их учетные записи по-прежнему не открывались. Заместитель генерального директора Ольга Гуркина и бухгалтер компании вызвали сотрудниц в переговорную, где зачитали им закон о «фейках» в отношении российской армии и предложили подписать документ, пересказывающий положения этого закона, а также содержащий просьбу к сотрудникам «ООО ЕВРОП АССИСТАНС СНГ» не высказываться на политические темы «по e-mail, в социальных сетях и по другим каналам связи». Документ есть в распоряжении редакции.

«Всем остальным в тот же день по электронной почте было направлено информационное письмо о том, что существует этот закон, и компания, по сути, просит не обсуждать ситуацию в Украине с коллегами», — говорит Дарья Соколова. Однако подписать документ попросили только Марию и Дарью. Обе согласились, но лишь после того, как из текста убрали фразу о запрете высказываться на политические темы в социальных сетях.

После этого Дарье подключили учетную запись и отправили работать, а Мария в течение 47 дней каждый день приходила в офис, садилась за стол и не делала ничего. «Может быть, со стороны это звучит, как ничего особенного, но фактически это был настоящий буллинг», — говорит врач. Все эти дни Мария писала письма генеральному директору московского филиала, гражданину Италии Вадиму Пиомбо, спрашивая, о том, почему ее не допускают к работе.

Дарья Соколова до сих пор не знает, почему руководство приняло решение вернуть ее к работе и включить учетную запись. «В тот момент было еще достаточно много туристов. В общем, работа была, и ее нужно было кому-то делать», — предполагает она. Кроме того, говорят Мария и Дарья, начальство, очевидно, посчитало, что зачинщицей инцидента была Мария — как более громкая и заметная сотрудница.

Мария Лазебная считает, что причиной конфликта могли стать ее разногласия с заместителем генерального директора Ольгой Гуркиной, которая и раньше высказывала недовольство ее политической позицией.

Про свой политический активизм Мария Лазебная, стесняясь, отвечает, что никаких «особых заслуг» у нее нет. Однако с 2012 года она, живя в Казани, активно работала наблюдателем на выборах, была активисткой в местном штабе Алексея Навального, а переехав в Москву в 2015 году, не пропускала почти ни одного митинга. «Я действительно менее политически активна, чем Маша, — признает, со своей стороны, Дарья Соколова. — У меня, конечно, было меньше митингов. Но, в целом я убеждена, что наша страна хорошо и бодро движется в тоталитаризм».

Лучший сотрудник месяца

Вместе с Марией оператором колл-центра в Europ Assistance работала ее 16-летняя дочь Катя. «Она несовершеннолетняя и была оформлена неофициально, — говорит Мария. — Не знаю, почему компания решила так сделать, никогда это не было проблемой, но теперь — это проблема для них. Ее они просто выкинули. Отключили учетную запись, сказали: „Кать, все, до свидания, мы в твоих услугах более не нуждаемся“. При том, что она была одним из лучших сотрудников, чему есть масса подтверждений. У нас есть внутренние конкурсы, и у меня есть масса фотографий, где она лучший сотрудник октября, лучший сотрудник сентября, лучший сотрудник июля и так далее». Мария объясняет, что смотрела на то, что ее дочь не была трудоустроена официально, сквозь пальцы: школьница подрабатывает и на том спасибо.

Один из исков Мария подала в Симоновский районный суд как законный представитель несовершеннолетней дочери, второй — с жалобой на нарушение собственных трудовых прав. Первое заседание суда пройдет 1 июня.

«Europ Assistance напоминает о своем несогласии с войной в Украине»

В головном офисе Europ Assistance в Париже корреспонденту RFI ответили, что не комментируют «индивидуальные юридические дела, находящиеся на стадии рассмотрения», и напомнили, что Europ Assistance стала первой страховой группой в Европе, объявившей об уходе из России еще 3 марта. На просьбу о релокации Марии и Дарье в европейском офисе так и не ответили. Без ответа осталось и обращение врачей в этический комитет компании.

Официальный ответ Europ Assistance RFI «Europ Assistance напоминает о своем несогласии с войной в Украине и своей поддержке международных санкций, принятых в отношении России. Europ Assistance входит в группу Generali, которая стала первой страховой группой в Европе, объявившей о выходе из России 3 марта. Это включает в себя в том числе уход Europ Assistance из России, где в местном филиале работают более 80 человек. В настоящее время мы работаем над окончательным согласованием условий нашего ухода из России. Мы ищем наилучший способ сделать это, учитывая наши договорные обязательства и наш долг по защите наших сотрудников, которые представляли бренд Europ Assistance в России в течение 20 лет.



Мы не можем комментировать индивидуальные юридические дела, находящиеся на стадии рассмотрения, но напоминаем, что Europ Assistance продолжает работать со всеми заинтересованными сторонами (клиентами, партнерами, сотрудниками), соблюдая международные санкции и учитывая ограничения, связанные с военными действиями. Europ Assistance и группа Generali оказали поддержку жертвам этой войны, а также украинским беженцам, пожертвовав 3 миллиона евро (в частности, УВКБ ООН), собрав средства на сумму более 1 миллиона евро (в пользу ЮНИСЕФ), а также через акции солидарности, проводимые на местах нашими филиалами».

Ответа на просьбу о комментарии со стороны руководства «ЕВРОП АССИСТАНС СНГ» RFI не получила.

Что будет с московским филиалом после того, как головной офис урегулирует все формальности с уходом из России, сотрудники не знают. Сейчас оба врача намерены искать справедливости в суде. Разбирательство, по словам адвокатов Марии и Дарьи, может занять около трех месяцев.

На вопрос не боится ли она открыто выражать свою антивоенную позицию в ситуации, когда по новому закону о фейках про российскую армию ей может грозить до 15 лет тюрьмы, Мария Лазебная отвечает так: «Мой муж постоянно говорит: „Понимаешь, ты так их злишь, что не удивляйся, если сейчас кто-то на тебя напишет [донос] а органы обязаны будут реагировать“. Вы знаете, я вам отвечу так же, как и мужу. Мне наплевать. Невозможно жить, если про это думать. Ну напишут — напишут. Посижу. Там все наши уже. Хорошая компания. Приличные люди. Буду сидеть. Пусть пишут. Если вообще ничего себе не позволять, это какая степень унижения?».

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