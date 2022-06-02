Президент Сенегала обсудит в Москве «деэскалацию» и разблокировку поставок зерновых

Маки Салл намерен обсудить с Владимиром Путиным войну в Украине и проблемы блокировки зерновых и удобрений.

В четверг, 2 июня, начинается официальный визит в Москву председателя Африканского союза президента Сенегала Маки Салла. Во время визита африканский лидер должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить поставки продовольствия и удобрений. Как сообщает Reuters, глава крупнейшей международной организации Африки намерен также выступить в качестве переговорщика для «деэскалации» ситуации в Украине.

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«Мы работаем над деэскалацией, мы работаем над прекращением огня, над диалогом. Такова позиция Африки», — заявил Маки Салл 22 мая на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава сенегальского государства в качестве председателя Африканского союза должен встретиться с Владимиром Путиным, чтобы «дать услышать голос Африки» в деле прекращения войны, развязанной Россией в Украине. Кроме «деэскалации», политик намерен обсудить проблему, непосредственно касающуюся африканского континента. Война в Украине приводит к тяжелым последствиям для экономики стран Африки. Блокировка запасов зерновых культур и азотных удобрений грозит населению голодом.

На Генассамблее ООН при первом голосовании резолюции, осуждающей Россию, Сенегал воздержался. По этому поводу Маки Салл заявил: «Мы однозначно не хотим быть втянутыми в этот конфликт, мы хотим мира». Он также подчеркнул, что Дакар «осуждает вторжение», но что «конфликт разворачивается на другом континенте».

Приоритет Маки Салла и сопровождающего его Муссы Факи Махамата, президента Комиссии Африканского союза, прежде всего состоит в том, чтобы попытаться разрешить продовольственный кризис и дать возможность Украине и России экспортировать зерновые и удобрения. Африканский банк развития профинансирует полмиллиона тонн удобрений, в основном для стран Сахеля, а Всемирным банком и агентствами по развитию были объявлены другие программы финансирования удобрений и зерновых. Однако падение урожая зерновых в Африке, по словам Маки Салла, может достичь в этом году 20-50%.

При этом в Западной Африке неурожайный сезон может начаться раньше, чем обычно, из-за недостаточных запасов зерна, а цены на рынке могут достичь исторического максимума. На данный момент цены на все зерновые в Западной Африке, включая сорго, просо, кукурузу, местный или импортный рис, превышают средний показатель за последние 5 лет и продолжают расти. Война в Украине не является прямой причиной кризиса, то усугубляет продовольственный кризис.

Сжиженный газ

Президент Сенегала намерен также посетить Киев, но дата официального визита пока не определена.

Одновременно Дакар ведет переговоры с европейскими странами о продаже сжиженного газа. Сенегал является одним из новых рынков, способных вырвать Европу из газовой зависимости от России, в стране имеются значительные запасы сжиженного природного газа.

«Сенегал готов работать над поставками на европейский рынок СПГ, но сначала нам нужно получить поддержку на лучших условиях, чем те, которые в настоящее время предлагают наши партнеры», — сказал пМаки Салл во время визита в Дакар в конце мая канцлера Германии Шольца .

Переговоры с европейскими государствами продолжаются, Сенегал готов начинать поставки уже в 2023 году. Маки Салл также получил приглашение на саммит G7, который состоится в июне.

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