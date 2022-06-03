Глава Африканского союза указал Путину, что страны Африки стали жертвами войны РФ против Украины

В ООН боятся «урагана голода» в африканских странах, импортировавших больше половины зерновых из России или Украины. Действующий председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в пятницу, 3 июня, попросил российского президента «осознать», что африканские страны являются «жертвами» военнного конфликта в Украине.

Реклама Читать далее

Президент Сенегала на встрече с Владимиром Путиным в резиденции российского президента Бочаров Ручей (Сочи) обсудил нарастающий продовольственный кризис, связанный с войной РФ против Украины. «Я приехал к вам, чтобы попросить вас осознать, что наши страны (...) являются жертвами этого кризиса в экономическом плане», — цитирует агентство France-presse сделанное перед началом переговоров заявление Маки Салла, чья страна является действующим председателем Африканского союза.

Он отметил, что «большинство африканских государств воздержались от осуждения России», начавшей военные действия против Украины, так же как и государства Азии, Ближнего Восток и Латинской Америки.

Президент Сенегала призвал к выводу из-под санкций продовольственного сектора, заявив, что у африканских стран «больше нет доступа к зерновым из России и, в особенности, к удобрениям. Это создает серьезную угрозу для продовольственной безопасности континента», — сказал он.

Владимир Путин в начале встречи лишь подчеркнул, что Россия придает большое значение отношениям со странами Африки, эти связи он назвал «очень хорошими и, без преувеличения, дружескими».

Накануне встречи Кремль отмечал, что Путин воспользуется визитом Маки Салла, чтобы «дать полное разъяснение своего видения ситуации с украинскими зерновыми» и их экспортом.

По окончании переговоров глава Африканского союза заявил, что его «чрезвычайно обнадежили» результаты встречи. Также, по его мнению, российский президент «осознает, что кризис и санкции создают серьезные проблемы для слабых экономик, таких как экономики африканских стран».

Острый продовольственный кризис связан в том числе с блокадой украинских портов. 22 млн тонн зерновых прошлого урожая заблокированы на этот момент в Украине. Москва заявляет, что ее военный флот не блокирует украинские порты, обвиняя Киев в минировании прибрежной зоны.

Россия и Украина являются ведущими аграрными державами, и военный конфликт между ними немедленно привел к резкому росту цен на продовольствие. В совокупном мировом экспорте пшеницы 30% приходится на долю Москвы и Киева. Также Россия является ключевым мировым экспортером удобрений. До конфликта на долю Украины, четвертого по величине поставщика кукурузы в мире, также приходилось 50% мировой торговли семенами подсолнечника и подсолнечного масла.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться