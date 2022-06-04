Умер Дмитрий Ковтун, один из фигурантов дела об отравлении Александра Литвиненко

В России сообщают о смерти 57-летнего предпринимателя Дмитрия Ковтуна, которого власти Великобритании подозревают в причастности к отравлению радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне.

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О смерти Ковтуна сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в его окружении. По его словам, Дмитрий Ковтун умер в одной из московских больниц от последствий ковида.

Смерть Дмитрий Ковтуна подтверждает другой подозреваемый по делу об отравлении Александра Литвиненко — бывший сотрудник спецслужб, ныне депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. «В результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — написал Луговой.

В 2016 году в Великобритании были обнародованы итоговые результаты расследования по делу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, бежавшего из России. Власти Великобритании предоставили ему политическое убежище. Литвиненко обвинял власти РФ во многих преступлениях, выступил соавтором книги «ФСБ взрывает Россию», где обвинил власти РФ в организации взрывов жилых домов в 1999 году.

Британское расследование показало, что Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием. Судья Роберт Оуэн заявил об уверенности, что Луговой и Ковтун были непосредственными исполнителями, а «операция ФСБ» по отравлению Литвиненко «вероятно, была одобрена» Николаем Патрушевым (который тогда был директором ФСБ) и лично президентом Владимиром Путиным.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2021 году возложил на Россию ответственность за убийство Литвиненко в 2006 году. Как счел ЕСПЧ, «установлено, за пределами резонных сомнений», что убийство Литвиненко совершили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Что касается того, могли ли Луговой и Ковтун действовать в качестве агентов российского государства, ЕСПЧ указывает, что ни один, ни другой не имели личных причин убивать Литвиненко. К тому же без помощи государства они не смогли бы получить доступ к редкому радиоактивному веществу.

Ковтун, Луговой и власти России отрицали причастность к убийству Александра Литвиненко. Полиция Великобритании требовала экстрадиции Лугового и Ковтуна, в чем в Москве отказывали.

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