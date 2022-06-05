СЛОВА С ГАСАНОМ ГУСЕЙНОВЫМ

Филолог Гасан Гусейнов, университетский профессор и постоянный автор RFI, задумывается над одним заголовком в новостной ленте и находит в ней неожиданное объяснение того состояния сознания, в котором оказались сегодня многие носители русского языка — и те, кого война в Украине обожгла позором и болью, и те, кто впал в интеллектуальный и эмоциональный анабиоз.

Реклама Читать далее

Выпивший гаишник протаранил две иномарки. В другом издании было сказано, что иномарки протаранил выпивший сотрудник ДПС. Эта дорожно-патрульная (или дорожно-постовая?) служба — переименование старой советской ГАИ — госавтоинспекции, которую я помню еще и как ОРУД — отдел по регулированию уличного движения. Этот ОРУД воспел Владимир Высоцкий. Помните?

А наш тренер, экс и вице-чемпион ОРУ-У-УДа, Не пускать меня велел на стадион, Иу-у-уда!

Потом была ОРУД-ГАИ, а когда Гагарин в космос полетел, ее упростили до ГАИ, или Госавтоинспекции, от которой и образовалось чудесное просторечное словцо «гаишник». Оно держалось и тогда, когда ГАИ превратилась в «гиблое дело» — ГИБДД. Тогда вообще случился нечеловеческой силы языковой оползень, иначе и не скажешь. С тех пор тут полное МРЭО. Ну, вы не знаете, что такое МРЭО. А это ведь так просто: забабахайте в амбразуру браузера 1 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД по г. Москве. Хотя и без этого стихи получаются. Абсурдистские немного, конечно. Но все-таки какие-никакие, а стихи.

Выпивший орудовец протаранил две иномарки

В ОРУДе была своя простота. Оно могло даже восприниматься некоторыми как украинизм: «оруда» по-украински — это ведь руководство, всякие рабочие хлопоты. Отсюда и русское «орудовать». Но сменили аббревиатуру эту по другой какой-то причине. И уж точно не для того, чтобы из ГАИ получились «гаишники» или «гайцы». Нет у филологов объяснений, почему вдруг в толще тела носителей языка, вот этого вот сообщества, выписывается разрешение на сокращения, акронимы, аббревиатуры.

Исследователи речевого поведения людей — от Джорджа Оруэлла до Виктора Клемперера только делятся наблюдениями, что в пору большого слома старой сложной общественно-государственной машины, откуда ни возьмись выскакивают люди, ловко склеивающие слова в эдакие кубики Рубика. Разбирать эти кубики обычному человеку недосуг, но как-то они ложатся на руку, на язык.

Чрезвычайная комиссия — ЧК — чрезвычайка — чекист. И вот — работает слово уже второй век, и нет ему сносу. И может этот чекист абсолютно все — не просто убивать, а с особым смаком, с присвистом, с данным ему этим вот человеческим племенем правом. Сколько стихов уже об этом невиданном человеческом существе понаписано, сколько фильмов снято, сколько книг напечатано, сколько разборов сделано, а все без толку совершенно. Даже вот недавно сбежавший на Кипр бывший соратник Бориса Ельцина и Владимира Путина Анатолий Чубайс в начале 1990-х требовал возродить ЧК как чрезвычайку для изъятия налогов у незаконопослушных граждан. Так ЧК эта самая и нарисовалась очень быстро, старые почеркушечки-почекушечки и взялись за кого надо. И Ходорковского, и Березовского, и Гусинского оприходовала машинка эта. И сейчас на полном ходу шьет, кроит, кромсает, режет, стреляет. Ну да черт с ними, с чекистами. Вернемся к нашей милой гаишечке, к гибедедешечке.

В конце 1980-х зашевелились вдруг и другие говорящие аббревиатуры — из ЖЭКов (жилищно-эксплуатационных контор) возникли огненно-рылые ПЖРО. Не помню уже, как именно ее расшифровывать. В 1989 году, в нескольких статьях в журналах «Вопросы философии» и «Знание-сила» я только беспомощно изумлялся, почему же, расшифровывая аббревиатуры, мы не в состоянии вырваться из кокона лжи, в которую носителей языка погрузила идеология.

А годом позже я нашел ответ на свой вопрос у Виктора Пелевина в «Новом Журнале», тогда еще не доступном в СССР, в его гениальной «Зомбификации». Писатель и мыслитель предложил тогда показавшееся мне слишком пряным объяснение всему случившемуся: перед нами «бинарное лексическое оружие». Из обычных слов изготавливаются детали для нового слова, даже нового имени, с которым всем и приходится иметь дело в дальнейшем, хотя новое слово это, если что и обозначает, то только некую энергию, разрушающую самое способность человека воспринимать смысл. Пелевин разобрал тогда эти «пилюли», которые «каждый день глотала наша душа». Иной раз потешные, но чаще — грозные аббревиатуры — от ЦК КПСС («Цекака по эс-эс») до — «Гор-и-с-полком» (или, если оставить в покое древний Египет, «гори-с-полком»). Они, по слову Пелевина, «рождают ощущение какой-то непреклонной нечеловеческой силы — ничто человеческое не может так называться». Скучные исследователи сущего, мы не поверили тогда Пелевину, а он ведь оказался прав.

В острые моменты нашей жизни просыпаются такие аббревиатуры, вроде СВО вместо войны, и кто, в самом деле, ответит, какая СВОра взялась СВОлочь и свалять эти буквы, начинающие слова «специальная военная операция», в эдакую лажу?

Один лингвист десять лет назад сделал важное открытие. Он обработал едва ли не самое популярное тогда российское новостное издание — Ленту. Ру — и нашел ключевые слова десятилетия. Почему именно они были ключевыми? Да потому что тогда еще не вошли в словари русского языка, но зато успели за первое десятилетие 21-го века стать у всех на слуху. Что же это были за слова? Да вот они: одно — «спецоперация», а другое — жаргонное — «откат».

Под мрачной эгидой этих слов носители языка и прожили десять лет до самого 24 февраля 2022 года. На откатах держалась вся экономика, в спецоперации выродилась вся политика. Песец подкрался незаметно, хоть виден был издалека, дорогие российские куропатки и куропаты.

Вот такая СВОбода слова и дела для СВОдного оркестра похоронного военного округа. Почему зомби не слышат этой музыки, до сих пор объясняет рассказ-трактат Пелевина 1990 года. Рассказ этот кончается пассажем об одном из московских музеев — траурном поезде В. И. Ленина на Павелецком вокзале. Пелевин пишет, что весь СССР, которому оставалось жить всего несколько месяцев, превратился в «траурную машину времени».

Мы привыкли над нею потешаться. Как сказал загробному другу Василий Теркин в поэме Твардовского «Теркин на том свете»,

Это вроде как машина Скорой помощи идет: Сама режет, сама давит, Сама помощь подает.

Но в 1991 году «траурная машина времени» не остановилась, а покатила дальше.

Остатки человеческого языка слиплись с языком зомби. На этом языке и создана стихотворная строчка про «выпившего гаишника». Что-то есть остаточно-милое в этом «выпившем гаишнике», который протаранил вражеские иномарки. Вот ведь тоже слово уродец доперестроечных еще времен — иномарка! Не наша, добрая, своими руками сколоченная колымажка, а потенциально мерзкая «иностранная марка», чисто иноагентка жестяная, прокравшаяся к нам из-за кордона. Видите, прошло всего тридцать лет, и скоро не будет никаких этих иномарок.

Вот и наш человек — выпивший гаишник — в знак протеста, наверное, протаранил аж две иномарки паскудные. Как летчик Николай Гастелло на своем ястребке фашистский состав с мазутом протаранил. Не вынесла душа патриота. Пусть никто не слышит в этом «выпившем» эвфемизм «пьяницы» или «алкоголика», а в гаишнике «орудовца» или, упаси боже, «гибедедешника», язык, сам язык уже откомандировал зомбированных под землю — во главе с Лениным из мавзолея. Да и поезд главного зомби страны еще на ходу.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться