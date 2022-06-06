Закрытое небо: МИД России подтвердил отмену визита Лаврова в Сербию

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета самолета министра Сергея Лаврова, который должен был 6 июня прибыть с визитом в Сербию. «Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — заявила Захарова в интервью итальянскому телеканалу La7. Ранее об отмене визита Лаврова в Сербию сообщал «Интерфаксу» источник в российском МИД. Накануне о том, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова, написало сербское издание «Вечерние новости». Ранее на прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич публично говорил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова.

Русской службе RFI ситуацию прокомментировал бывший заместитель министра иностранных дел, дипломат Георгий Кунадзе.

Я бы отметил, что отказали сразу все страны, через которые собирался лететь господин Лавров, то есть это солидарная акция. Она отражает скоординированную позицию европейских стран в том, что касается того, что российские власти называют «спецоперацией».

Были ли такие случаи прежде? Мы мало задумываемся, что ситуация, которая существует сейчас, в значительной мере возвращает нас во времена первой половины ХХ века. И тогда вопрос о пролете воздушного судна через пространства других стран вроде бы и не стоял. Уж во всяком случае господин Молотов ездил в Берлин на поезде. Я думаю, что здесь наложилась ситуация из прошлого на условия сегодняшнего дня. Люди путешествуют на самолетах, трафик очень интенсивный, и для того, чтобы пролететь, необходимо получить разрешения страны, к которой относится этот кусок воздушного пространства. Я думаю, рано или поздно российская сторона сможет ответить тем же каким-нибудь европейским политикам, которые полетят в Азию. Конечно, можно найти какие-то другие пути, но через российское воздушное пространство лететь короче и дешевле.

Для министра Лаврова могли бы, наверное, сделать исключение, как для высокой государственной персоны, но он, как известно, находится в санкционных списках.