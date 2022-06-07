Наследники по кривой. В российский прокат вышла «Своя война» Алексея Чадова

Фильм Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне» должен был выйти в марте этого года. Но выходу «Войны» помешала война. Потом те, кому надо, привыкли к войне, сделали вид, что ее нет, и устроили в центре Москву шумную торжественную премьеру.

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Некоторое время назад продюсеру Сергею Сельянову пришло в голову, что будет интересным сюжетным ходом сделать продолжение фильма Алексея Балабанова «Война». Фильм Балабанова вышел в 2002 году и рассказывал о российском солдате Иване Ермакове (Алексей Чадов), попавшем в плен к чеченцам во время Второй чеченской, отпущенном оттуда, но вернувшемся, чтобы вызволить остальных пленных. Антивоенный пафос картины был слегка смазан героизацией отдельных представителей федеральных войск, хотя главная мысль — наплевательство государства на своих граждан прослеживалась отчетливо.

И вот Иван Ермаков (тот же Алексей Чадов) снова с нами. Он повзрослел, женился, обзавелся сыном, изводит жену бесконечными военными играми с ребенком. А душа жаждет драйва. Проще говоря — войны. Уже и в Сирии побывал, а все неймется парню. И наконец находит себе развлечение — нелегально возвращается в Сирию с пачками денег, чтобы выкупить из плена уже нынешних сослуживцев, среди которых и его командир по кличке Седой (Виталий Кищенко).

Дальше полтора часа Иван под видом военного журналиста колесит по сирийской пустыне, оставляя за собой тонны трупов — как мы можем догадаться, не все сирийцы рады вторжению на их территорию российских войск. Поэтому все сирийцы злые, некрасивые и коварные. Американцы немного посимпатичнее — по крайней мере говорят на более или менее понятном Ивану английском языке, но тоже бестолковые — не могут понять, например, русскую душу. Как это, дескать, зачем это ты, Иван, полез в такое опасное дело? Но Иван быстро ставит их на место, отрезав: «Русские своих не бросают». Так же он отвечал и двадцать лет назад всем, кого встречал на тропах чеченской войны. Кстати, в кармане Иван носит российский флаг — вдруг пригодится. Встретил где-то на развалинах — и прибрал. А флаг еще как пригодился, будьте покойны. Потом на развалинах Иван встретил заплаканную сирийскую девочку и ее тоже прибрал — может пригодиться в России. Вот так что или кого встретит — так и приберет. Русские не только своих не бросают — чужих тоже нет-нет да и прихватят. Правда, то и дело доносятся свидетельства, что на востоке Украины регулярно встречаются брошенные неживые русские. Но скорее всего, это слухи. Ну или Иван имеет в виду только живых.

Справедливости ради заметим, что все смертельные номера в картине сделаны для нашей киноиндустрии вполне качественно. Обычный трэш средней руки, каких в мире ежегодно появляются сотни и сотни. В общем, даже говорить об этой картине всерьез не было бы смысла, если бы не контекст. А контекст прозрачен, как слеза критика. Во-первых, приличному продюсеру, равно как и режиссеру, все-таки не мешало бы знать, что Россия пришла в Сирию не с дружеским визитом. Что на ее совести — тысячи убиенных ни за что ни про что. Сделать вид, что это неопознанная война в неопознанной стране, никто и не собирался — топографические названия открывают нам всю географию иванова путешествия. Тут и красивые съемки Алеппо, и аэродром на базе Хмеймим — все промелькнуло перед нами… Так что делал Иван и его однополчане в Сирии? Надо ли нам сочувствовать окровавленному плененному Кищенко или, как говорится, «за что боролись, на то и…»? Во-вторых, именно сегодня, когда Россия пошла войной на соседнюю страну, предъявлять широкой публике шовинистический лепет под девизом «Русские своих не бросают» — это ну совсем не иметь ни вкуса, ни совести.

Правда, некоторое количество расшаркиваний в фильме все же есть. То Иван крепко подружится с чеченцем, и они вместе порефлексируют на тему чеченских войн, а Иван даже подытожит: «Ельцин во всем виноват». То, словно опомнившись — не все же показывать сирийцев зверями, — герой встретит доброго самаритянина из местных. То, сдобрив голос трагической ноткой, Иван пробубнит что-то о том, что и нынешняя война (в Сирии то есть) — исключительно итог политической свары в верхах, а к простым людям отношения не имеет. И давай мочить сирийцев дальше.

Дав снимать фильм Чадову (это его режиссерский дебют), Сельянов словно наследует самому себе 20-летней давности, а Чадов — Балабанову. Актер, сыгравший главную роль в балабановской «Войне», теперь снимает другую, уже «Свою войну» как режиссер, за кадром — тот же женский голос на переводе, похожий монтаж, похожая музыка. И над всем этим — неизменный Сельянов.

Остается порадоваться только тому, что Балабанов не увидел этой «преемственности».

А теперь делаем ставки: когда Сельянов или кто-то из других таких же оборотистых продюсеров примется за фильм о сегодняшней войне?

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