Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

Соответствующую информацию «Медиазона» обнаружила в базе розыска МВД. Согласно данным базы, основанием для объявления в розыск стало уголовное дело, возбужденное в отношении писателя. По какой статье оно возбуждено, не уточняется.

Реклама Читать далее

Дмитрий Глуховский, автор серий романов «Метро» и «Текст», после вторжения России в Украину неоднократно выступал с антивоенными заявлениями и писал антивоенные тексты. Он также рассказывал о потерях российских войск и убийстве украинских мирных жителей.

Безумно жаль десятки тысяч ни за что убитых людей. Жаль стертые с лица земли цветущие города. И еще жаль, что словосочетание «русский солдат» еще долго будет не с защитой Родины будет отождествляться, а с изнасилованными женщинами, с убитыми детьми, с белыми лентами, которыми связаны за спиной руки у людей в экскаваторных рвах, и с ворованными добром, которое нищая армия на нищую родину нищей родне. Дмитрий Глуховский в колонке на сайте «Новая газета. Европа»

3 марта в России был принят новый закон о «фейках» о действиях российской армии. Уголовные дела по этой статье были возбуждены в отношении блогера Вероники Белоцерковской, медиаменеджера Ильи Красильщика, публициста Александра Невзорова, основателя проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки. Все они, так же, как и писатель Дмитрий Глуховский, находятся за пределами России.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться