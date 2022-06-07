Ужесточение военной цензуры: по решению суда СМИ в России удаляют списки погибших на войне в Украине

Светлогорский районный суд Калининградской области признал запрещенной информацией «стену памяти» псковского интернет-издания 60.ru со списком местных жителей, погибших на войне в Украине. Портал удалил публикацию. Вслед за ним это сделали другие региональные интернет-СМИ.

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«Список погибших военных в Украине является сведениями <…> раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». Эти данные относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность, указывает суд. Его решение цитирует челябинское интернет-издание 74.RU.

Сайт 60.ru входит в холдинг региональных интернет-изданий Shkulev Media Holding, объединяющий 46 городов, 26 из них — издания с редакциями. После принятого судом решения семь сайтов холдинга удалили данные о местных жителях, погибших на войне в Украине.

Это городские интернет-порталы NGS24.RU в Красноярске, NGS55.RU в Омске, 93.RU в Краснодаре, 63.RU в Самаре, NGS.RU в Новосибирске, E1.RU в Екатеринбурге.

«Редакции обосновывают это судебным прецедентом, случившимся с псковским сайтом, в отношении которого вынесено решение о запрете публиковать такую информацию, поскольку она «относится к государственной тайне», — сообщает Роскомсвобода.

‼️Региональные издания массово удаляют стены памяти погибших в «спецоперации» россиян



Причина — судебный прецедент с псковским сайтом, которому запретили публиковать такую информацию, поскольку она «относится к государственной тайне».https://t.co/d27F8JIxcz — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) June 6, 2022

Издания приносят извинения читателям и родным погибших в связи с невозможностью продолжать публиковать имена «на основании постановления суда, запрещающего раскрывать потери Российской армии» — сообщается на бывших «страницах памяти» изданий. Также каждый из сайтов сообщает, что продолжает следить за ситуацией в Украине.

«В целях безопасности журналистов редакции, мы закрываем страницу памяти, — пишет интернет-медиа 74.RU, — Это вынужденная для нас мера. Приносим свои извинения матерям и отцам, женам и детям, родным и друзьям военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации на Украине», — пишет издание, обеспокоенное «складывающейся новой судебной практикой».

Отметим, что в мае 2022 года решением Кировского районного суда Петербурга за раскрытие данных о погибших были заблокированы публикациии четырех сайтов иностранных СМИ. Об этом суд попросила военная прокуратура 301-го гарнизона, — сообщала Фонтанка.

Списки погибших — гостайна

Военные потери российской армии были засекречены 28 мая 2015 года Указом президента РФ и признаны гостайной. Ранее пункт закона о раскрытии потерь относился к военному времени, после внесения изменений гостайной являются и «военные потери в мирное время, например, в период проведения спецопераций».

Таким образом, с начала военного конфликта в Донбассе в 2015 году и на протяжении длящегося военного вторжения России в Украину ситуация с открытыми сведениями о погибших максимально осложнена.

В апреле 2022 года минобороны обратилось к правительству с требованием передать полномочия по оформлению льгот семьям погибших от региональных чиновников — военкоматам. Пояснительная записка к проекту постановления гласит, что данные нуждаются в засекречивании «в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих ВС РФ, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР».

Последние данные минобороны о потерях российской армии были опубликованы 25 марта 2022 года. Ведомство тогда сообщило о гибели 1351 военнослужащего. С тех пор министерство не публикует отчетов.

Издание «Медиазона» в сотрудничестве с BBC и волонтерами публикует списки погибших, исследуя открытые источники. Согласно их данным, с 24 февраля по 31 мая подтверждена гибель как минимум 3211 военных.

Потери российской армии на войне с Украиной. Сводка «Медиазоны» на 6 мая: как минимум 2099 погибших



Мы запустили отдельную страницу с инфографикой, которая будет обновляться сводкамиhttps://t.co/pt77RAOe31 — Медиазона (@mediazzzona) May 8, 2022

О подтверждении имен 2120 погибших сообщает BBC, также ведущая списки на основании данных властей, СМИ и собственных источников.

«Поскольку официальные власти, пресса и родственники не всегда публично сообщают о погибших, этот список явно неполный, а реальные потери российской армии и Росгвардии в Украине выше. Но собранные данные помогают нам анализировать основные тенденции», — пишет издание.

«За эти три месяца военных действий российское государство вообще не хочет отвечать за то, что происходит с их военнослужащими, — высказывается в интервью «Новому Времени» правозащитница Валентина Мельникова, одна из основательниц союза солдатских матерей.

«Многие десятки и сотни семей имеют устные сообщения о том, что солдат или офицер пропал без вести и дальше — тишина», — говорит Мельникова, считая, что «своих конкретных, достоверных данных у министерства обороны нет».

По разным оценкам, потери российской армии составляют от 7 до 17 тыс человек.

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