Путин сравнил себя с Петром Первым и назвал своей задачей «возвращение» территорий

Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями и учеными в Москве, 9 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин в этот четверг, 9 июня, выступил перед молодыми предпринимателями, учеными и инженерами на ВДНХ в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он произнес речь, в ходе которой сравнил себя с императором всероссийским Петром Первым и заявил, что за последние 350 лет в России почти ничего не изменилось.

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«Вот сейчас мы были на выставке, посвящённой 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось, —заявил российский лидер. — Удивительно! Как-то приходишь к этому осознанию, к этому пониманию».

Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Всё Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали её за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — заключил российский президент.

При этом в ходе своего выступления Владимир Путин не стал упоминать о полномасштабной войне, которую Россия ведет в Украине с 24 февраля.

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