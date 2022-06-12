В День России акционисты вывесили возле здания минобороны баннер «Сегодня не мой день»

День России, ежегодно отмечающейся 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году, также называют «Днём независимости России».

Тридцать лет назад принятие Декларации запустило процесс распада СССР с его «парадом суверенитетов». Эпиграфом к той эпохе было ельциновское: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить!»

Сегодня, в 2022 году, геронтократическая власть, прожевав и выплюнув собственную Конституцию, но все еще не наглотавшись суверенитета, хочет повернуть время вспять, отчуждая территории соседних государств.

Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на «военное время» и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.

Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций.