В День России акционисты вывесили возле здания минобороны баннер «Сегодня не мой день»
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Возле здания минобороны РФ утром в воскресенье, 12 июня, появился баннер «Сегодня не мой день» в цветах российского триколора. Акцию провели анонимные художники из Москвы.
«Сегодня, в 2022 году, геронтократическая власть, прожевав и выплюнув собственную Конституцию, но все еще не наглотавшись суверенитета, хочет повернуть время вспять, отчуждая территории соседних государств», — говорится в заявлении художников.
День России, ежегодно отмечающейся 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году, также называют «Днём независимости России».
Тридцать лет назад принятие Декларации запустило процесс распада СССР с его «парадом суверенитетов». Эпиграфом к той эпохе было ельциновское: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить!»
Сегодня, в 2022 году, геронтократическая власть, прожевав и выплюнув собственную Конституцию, но все еще не наглотавшись суверенитета, хочет повернуть время вспять, отчуждая территории соседних государств.
Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на «военное время» и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.
Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций.
Акция анонимных художников из Москвы «Сегодня не мой день» возле здания минобороны РФ на Софийской набережной. pic.twitter.com/rFZVBPw7JH— RFI на русском (@RFI_Ru) June 12, 2022
Это не первая анонимная акция после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. 4 апреля в Москве прошла акция «Буча-Москва». В центре города активистка со связанными за спиной белой лентой руками легла на асфальт возле храма Христа Спасителя, в Александровском саду, на Старом Арбате и на Никольской улице. В таком положении украинские военные и журналисты находили тела убитых мирных жителей в Буче, в пригороде Киева — после ухода оттуда российских войск.
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