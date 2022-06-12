В Париже на антивоенную акцию свободных россиян вышли более 400 человек
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12 июня, в День России, в разных странах проходит Всемирная акция свободных россиян — Russian against war. В Париже на акцию на площади Бастилии собрались, по данным местной полиции, более 400 человек.
На акции, организованной парижской ассоциацией за демократию и права человека в России Russie Libertés, выступили правозащитник Лев Пономарев и экономист Сергей Гуриев, французский депутат Европарламента Бернар Гетта, сенатор Андре Гатоллен и политолог Мари Мандрас.
Участники акции вышли с бело-сине-белыми флагами, ставшими символом антивоенного протеста в России, флагами Украины и антивоенными плакатами с призывами остановить войну. «Украине — мир, России — свободу», — можно было прочитать на многих из них.
Всемирная антивоенная акция свободных россиян Russian against war прошла 12 июня более чем в 70 городах по всему миру.
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