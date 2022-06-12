В Париже на антивоенную акцию свободных россиян вышли более 400 человек

Опубликовано:

Экономист Сергей Гуриев выступает на парижской антивоенной акции Russians against war, 12 июня 2022 года.
Экономист Сергей Гуриев выступает на парижской антивоенной акции Russians against war, 12 июня 2022 года. © Russie Libertés
RFI
1 мин

12 июня, в День России, в разных странах проходит Всемирная акция свободных россиян — Russian against war. В Париже на акцию на площади Бастилии собрались, по данным местной полиции, более 400 человек.

Реклама

На акции, организованной парижской ассоциацией за демократию и права человека в России Russie Libertés, выступили правозащитник Лев Пономарев и экономист Сергей Гуриев, французский депутат Европарламента Бернар Гетта, сенатор Андре Гатоллен и политолог Мари Мандрас. 

Участники парижской антивоенной акции Russian against war на площади Бастилии, 12 июня 2022 года.
Участники парижской антивоенной акции Russian against war на площади Бастилии, 12 июня 2022 года. © Russie Libertés

Участники акции вышли с бело-сине-белыми флагами, ставшими символом антивоенного протеста в России, флагами Украины и антивоенными плакатами с призывами остановить войну. «Украине — мир, России — свободу», — можно было прочитать на многих из них.

Участники парижской антивоенной акции Russian against war на площади Бастилии. «Мировым диктаторам не место в 21 веке» можно прочитать на одном из плакатов. 12 июня 2022 года.
Участники парижской антивоенной акции Russian against war на площади Бастилии. «Мировым диктаторам не место в 21 веке» можно прочитать на одном из плакатов. 12 июня 2022 года. © RFI

Всемирная антивоенная акция свободных россиян Russian against war  прошла 12 июня более чем в 70 городах по всему миру. 

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями