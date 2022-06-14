Прокуратура запросила три года и два месяца колонии для художницы Юлии Цветковой

В Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре гособвинение запросило три года и два месяца колонии общего режима для художницы Юлии Цветковой. 29-летнюю Цветкову преследуют по уголовной статье о порнографии из-за группы «Вконтакте», где она размещала абстрактные изображения вульв.

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Прокурор запросил три года и два месяца реального срока с отбыванием в колонии общего режима для Юлии Цветковой — феминистки, художницы, театрального режиссера из Комсомольска-на-Амуре. Об этом 14 июня сообщила ее мать Анна Ходырева.

В комментарии RFI Анна Ходырева отметила, что прения, состоявшиеся 14 июня, стали неожиданностью для стороны защиты. Она говорила, что сторона защиты была готова к новому витку следствия «в стремлении добыть обвинительные доказательства, которых сейчас в деле по сути нет», к срыву заседания из-за «минирования» или иному развитию событий.

По ее словам, на 12 июля назначено последнее слово Юлии Цветковой, после чего ожидается приговор.

Юлию Цветкову преследуют более трех лет. Еще до уголовного дела в Комсомольске-на-Амуре из-за давления и травли в сентябре 2019 года пришлось закрыть детскую театральную студию «Мерак», которой заведовала Юлия и ее мать.

Осенью того же года Юлии Цветковой вменили уголовную статью о порнографии на том основании, что она курировала группу «Монологи вагины» во «Вконтакте» о женской телесности. Там публиковались абстрактные изображения вульв разных художников мира. И еще предметы, напоминающие женские внешние половые органы.

Уголовное дело на нее завели по доносу скандально известного активиста-гомофоба Тимура Булатова. Обвинительное заключение утвердили только с четвертого раза.

Суд по существу начался в марте 2021 года. Процесс закрыли от публики и журналистов, как подчеркивал адвокат Юлии Цветковой Александр Пиховкин — незаконно. При этом, со слов Анны Ходыревой, по сути, суд незаконно закрыл процесс только для стороны защиты: «Свидетели обвинения спокойно дают интервью, а мы не можем из-за закона».

Она также сообщила, что многочисленные экспертные заключения защиты, где говорится об отсутствии порнографии в паблике «Монологи вагины», прокуратура потребовала «убрать, сказала, что не за чем».

Юлия Цветкова держала голодовку против затягивания ее процесса. За эти три года ей также были назначены штрафы по статье о «гей-пропаганде». Она провела четыре месяца под домашним арестом. 4 июня 2022 года минюст внес Юлию Цветкову в реестр «иностранных агентов». Правозащитный центр «Мемориал» признал художницу политзаключенной. Поддержку Юлии Цветковой высказали деятели культуры и общественные деятели самого разного спектра в России и за ее пределами.

Более 250 тысяч человек подписали петицию с требованием прекратить преследование Цветковой. Это больше, чем все население Комсомольска-на-Амуре.

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