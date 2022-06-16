СМИ: магазины французской сети Decathlon могут приостановить работу в Москве

Российские СМИ сообщили, что французская компания Decathlon в конце июня временно закроет свои магазины в России.

Магазины французской компании Decathlon временно прекратят работу в Москве 26 июня. Об этом в четверг, 16 июня, сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на сотрудников сети спортивных товаров.

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По словам собеседников журналистов, магазины Decathlon будут закрыты до тех пор, пока не удастся нормализовать прервавшиеся поставки товаров, Они также рассказали, что, по обещаниям руководства, сокращений рабочих мест не будет.

В конце марта французский холдинг Association Familiale Mulliez, в который входит Decathlon, а также Auchan и Leroy Merlin, объявлял о проблемах с логистикой и связанной с этим временной приостановке работы некоторых магазинов. После этого в России продолжали работать еще 60 наиболее крупных магазинов Decathlon.

Сообщалось, что в Decathlon пока никак не комментировали информацию о возможном закрытии торговых точек. Однако, как передавали журналисты The Moscow Times, на сайте сети сделать заказ уже невозможно.

После начала военного вторжения в Украину многие иностранные компании приняли решение продать активы и покинуть российский рынок или ограничить свое присутствие на нем.

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