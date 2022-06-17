Религиовед Сергей Чапнин: Любые протесты и содержательная критика воспринимаются в РПЦ как угроза

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Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Причина — «активная поддержка российской агрессии». Патриарха Московского и всея Руси зарубежные санкции коснулись впервые. Впрочем, риторика и действия иерарха РПЦ уже давно вызывают вопросы, а из шестого пакета санкций Евросоюза его имя исключили буквально в самую последнюю минуту. О том, что происходит в РПЦ, почему часть Украинской православной церкви решила разорвать административные отношения с Московским патриархатом и что означает отставка митрополита Иллариона, Русская служба RFI поговорила со старшим научным сотрудником Центра православных исследований Фордхемского университета (США), религиоведом Сергеем Чапниным.

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RFI: Что происходит в РПЦ, а точнее, в ее руководстве, которое отец Георгий Эдельштейн когда-то метко назвал «Митрополитбюро»?

Сергей Чапнин: Вместо «Митрополитбюро» я бы предпочел использовать словосочетание «официальная церковь». Объясню почему: «Митрополитбюро» —это всего дюжина человек, а вот официальная церковь — это весь епископат, вся церковная бюрократия, это настоятели крупных храмов и больших монастырей. «Митрополитбюро» — это страшная сила, а здесь мы говорим о страшной реальности, о том, что официальная церковь по сути дела снова говорит, что Евангелие не является основой жизни этой церкви.

В описании перемен, происходящих с Русской Православной Церковью, остро стоит проблема языка. Как описать то, что происходит. Есть более новый язык, который пытается объяснить трансформацию РПЦ в понятиях гражданской религии. То есть религия играет не только собственно религиозную роль, но и дает мотивацию для тех или иных политических действий. И я бы сказал, что модель гражданской религии, наверное, более четко и точно описывает то состояние и ту модель государственно-церковных отношений, которая сейчас сложилась в России. Но чтобы отделить гражданскую религию в России от того, как она понимается и интерпретируется в Америке, я ее называю постсоветской гражданской религией. И вот с точки зрения постсоветской гражданской религии выглядит довольно органично, что идеи традиционных ценностей и русского мира оказались очень глубоко инкорпорированы в то, что я бы назвал современным православным пара-богословием.

То, что постоянно повторяет патриарх Кирилл и другие епископы в своих проповедях, те же самые идеи традиционных ценностей и русского мира, оказались очень органично и с большим желанием восприняты государственной властью. Потому что содержание у этих концепций религиозное. Когда мы говорим о русском мире мы предполагаем, что аудитория более-менее знакома с концепцией святой Руси, Москвы – третьего Рима, а когда мы говорим о традиционных ценностях мы понимаем, что это некий суррогат евангельских заповедей, и поскольку народ в целом секулярный, обращаться к нему на религиозном языке, на языке Евангелия бесполезно — он не поймет, о чем идет речь. А когда это переводится в нарочито секулярный язык традиционных ценностей, становится более понятным и более инструментальным, его можно использовать сотрудникам российского МИДа в тех или иных политических и дипломатических экзерсисах.

Как то, что говорит патриарх о войне в Украине, соотносится с заповедью «не убий»?

Это следующий этап, когда формируется постсоветская гражданская религия. Сейчас мы можем говорить, что она уже сформирована, что Евангелие отступает на задний план, оно перестает быть основой для религиозного мировоззрения. И поэтому для патриарха Кирилла совершенно естественно на протяжении всех этих ста с лишним дней войны не посочувствовать жертвам, в том числе и среди мирного населения, в Украине, для Патриарха естественно совершенно не вспомнить ни разу про заповедь «не убий», для него совершенно естественно обращаться к военнослужащим и служить в храме вооруженных сил. Патриарх Кирилл не видит внутреннего противоречия в своих действиях.

В начале июня суд в Петербурге арестовал на два месяца бывшего священника Иоанна (Дмитрия) Курмоярова по уголовному делу о распространении заведомо ложных сведений об использовании российской армии. Другой священник, настоятель храма в селе Карабаново Костромской области Иоанн Бурдин, оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил России, решил оставить служение. Оба священника просто выступили против войны. Все это очень напоминает советское время. Почему руководство РПЦ включилось в преследование инакомыслящих?

Это совершенно естественно. Дело в том, что постсоветская гражданская религия стала частью государственной идеологии, и церковь занимается обслуживанием этой идеологии. Любые протесты пусть даже не явные, а просто содержательная критика или выражение какой-то иной позиции, это теперь воспринимается официальной церковью как угроза.

В конце мая Украинская православная церковь заявила о независимости от РПЦ. На фоне происходящего будет ли дальше ситуация усугубляться?

Ситуация в Украине очень сложная. Там остаются по сути дела три силы, которые вряд ли смогут наладить между собой какой-либо диалог. Структурно на сегодняшний день это автокефальная православная церковь Украины и украинская православная церковь, которая до конца мая называлась Украинская Православная Церковь в юрисдикции Московского Патриархата. На соборе 27 мая произошел раскол, большая часть церкви объявила о том, что она разрывает административные отношения с московским патриархатом, и мотивация здесь вполне понятна. Это прежде всего недостойная и нехристианская позиция Патриарха Кирилла и официальной церкви, о которой мы говорили.

Но внутри УПЦ остается довольно значительная группа тех, кто выступает за единство с Москвой и критикует решение об отделении. Кроме того, нужно не забывать еще и о ситуации в Крыму и на оккупированных территориях. Они контролируются соответственно Россией, поэтому там ни о какой церковной самостоятельности речи быть не может. Мы уже видим, что на последнем синоде Крым был переподчинен напрямую Москве, а это три епархии. Еще несколько епархий выступили с публичной открытой критикой решений собора 27 мая. Исходя из этого мой прогноз таков, — практически все епархии, — а их больше 10, — чуть раньше или чуть позже заявят о том, что они выходят из Украинской православной церкви и присоединяются непосредственно к Московскому патриархату.

В начале июня Синод РПЦ освободил митрополита Иллариона от руководства отделом внешних церковных связей. Теперь он будет управляющим будапештско-венгерской епархией. Тут же поползли слухи, что отставка Иллариона тоже связана с войной?

Я со значительной долей уверенности могу сказать, что отставка Иллариона — это довольно случайная история, связанная с финансовой нечистоплотностью этого митрополита. Через те организации, которые он создавал, фактически происходило отмывание спонсорских денег. Несколько месяцев шла проверка и аудит части этих организаций, по итогам аудита был сделан доклад патриарху Кириллу, и он принял жесткое решение. Так что любые слова о том, что митрополит Иларион оказался в какой-то идеологической или политической оппозиции патриарху Кириллу, что отставка связана с какими-то содержательными причинами богословского или церковно-общественного характера, это, к сожалению, неправда.

А правда в том, что Московская Патриархия коррумпирована, и при всей финансовой закрытости церкви мы видим, что какие-то решения, связанные с коррупционными схемами, могут быть причиной для отставок. Надо заметить, это не первая отставка такого рода. Все схемы, которые сейчас стали явными, по крайней мере для Патриарха, были выстроены 5–7 лет назад, и то, что сейчас принято решение об отставке митрополита Иллариона к войне никакого отношения не имеет и является совпадением.

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