«Сговор в неустановленном месте»: в Москве судят депутата за высказывания о войне в Украине

21 июня в Москве прошло второе судебное заседание по делу депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Согласно материалам уголовного дела, во время заседания совета депутатов 15 марта Горинов назвал так называемую «спецоперацию» вооруженных сил РФ на территории Украины «войной» и говорил о гибели украинских детей.

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В начале апреля прокремлевские телеграм-каналы начали распространять запись заседания совета депутатов Красносельского округа, во время которого, по предложению Алексея Горинова, депутаты провели минуту молчания «в память жертв агрессии в Украине». Во время заседания Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.

Депутат Алексей Горинов был задержан 26 апреля, на следующий день суд отправил его в СИЗО. На расследование уголовного дела ушло всего пять дней, отмечает «Медиазона».

По версии следствия, 15 марта, во время заседания совета депутатов Красносельского округа столицы Горинов распространял недостоверные сведения о российских войсках, в частности: использовал слово «война», говорил о гибели детей из-за действий российских военных, называл Россию «фашистским государством» и утверждал, что она хочет захватить территорию Украины.

Как видно из записи заседания, депутат высказался по поводу проведения конкурса детских рисунков: он говорит, что во время войны такой конкурс будет выглядеть как «пир во время чумы». Мнение Горинова поддержала депутат Елена Котеночкина, которая тоже стала фигуранткой уголовного дела. На заседании она предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвященные Дню Победы. В настоящее время Котеночкина находится за пределами России, она арестована заочно, и ее планируют объявить в розыск.

Об обысках в совете депутатов в апреле сообщил оппозиционер, депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин. Он был вызван на допрос в Следственный комитет по этому делу в качестве свидетеля, затем его отпустили. По его словам, дело открыли после обращения двух депутатов Госдумы: Олега Леонова из фракции «Новые люди» и единоросса Александра Хинштейна. Депутатов обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Наказание по нему составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.

1 июня по делу Горинова прошло первое заседание суда, на котором срок его содержания под стражей был продлен на полгода, до 19 ноября 2022. Во время этого заседания Горинов сообщил, что у него хроническое заболевание, помимо этого, он три недели болеет в СИЗО и жалуется на ненадлежащую медицинскую помощь.

Как проходило второе заседание суда

Как сообщает «Медиазона», во время второго заседания во вторник, 21 июня, депутата Горинова пришли поддержать около 30 человек. Прокурор попросил закрыть процесс из-за «психологического давления на свидетелей со стороны круга поддержки Горинова». В результате судья Менделеева решила закрыть процесс частично: только на время допроса свидетелей обвинения.

В начале заседания Алексей Горинов заявил, что ему непонятна суть обвинения. «Все высказанное мной 15 марта 2022 года на заседании совета депутатов МО Красносельский города Москвы является моим личным мнением и убеждением, ни в какой сговор с Котеночкиной я не вступал», – цитирует «Медиазона» его слова. Его адвокат заявила, что во время заседания 15 марта подзащитный сделал лишь одного утверждение — о количестве погибших в Украине детей, которое она готова доказать. «То, что Минобороны России не говорит о погибших детях, не означает, что их нет», — добавила адвокат.

Тем не менее, в обвинительном заключении, которое зачитала прокурор Журавлева, Горинов и Котеночкина «в неустановленном месте» вступили в сговор по распространению заведомо ложной информации о вооруженных силах России, чтобы вызвать у людей чувства тревоги и незащищенности. Более того, оба депутата распространили эту информацию «с использованием служебного положения». Трансляция заседания депутатов Красносельского совета в Youtube производилась для придания максимальной огласки обвиняемый, считает прокуратура.

Следующее заседание по делу назначено на 7 июля.

Суды о «фейках»

С начала военной агрессии против Украины в России было задержано свыше 15 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел против участников антивоенных акций по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении ложной информации. По данным «Медиазоны», дело Горинова — как минимум седьмое дело о «фейках», дошедшее до суда.

Суд Забайкалья вынес приговор местному жителю Петру Мыльникову – он оштрафован на миллион рублей за «фейки» в паблике «Я живу в руинах».

В Кемеровской области поступило в суд дело журналиста Андрея Новашова, который сделал перепост о боевых действиях в Мариуполе в соцсети «ВКонтакте».

Подсудимый из Алушты Александр Тарапон обвиняется в том, что он оставлял в почтовых ящиках антивоенные листовки и облеклеил ими дом силовика, который воюет в Украине. Обоим грозит до трех лет колонии или штраф от 700 тысяч до полутора миллиона рублей.

В Таганроге начался суд в отношении местного жителя Виталия Мишина.

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