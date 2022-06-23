Великобритания ввела новые санкции против России

Британские власти объявили о новых ограничительных мерах в отношении России в связи с ее вторжением на Украину. Санкции, включающие запрет на поставку технологий и наличных фунтов стерлингов, начали действовать с 22 июня. Причем они распространяются и на оккупированные российскими войсками украинские территории.

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Как сообщается на сайте британского правительства, в Россию теперь запрещена поставка товаров и технологий в сфере нефтепереработки, морской деятельности, а также относящихся к химическому и биологическому оружию. Под санкциями также ввоз авиатоплива.

Кроме того, запрещено оказывать России какие-либо сервисные, финансовые или брокерские услуги, связанные с подсанкционными товарами, предоставлять техническую помощь и услуги по импорту железа и стали, экспортировать технологии, которые могут быть использованы для «внутренних репрессий».

Великобритания также запретила ввоз и использование в России наличных фунтов стерлингов и евро, находящиеся в обращении на территории объединенного королевства.

Как сообщил «Интерфакс», 22 июня Лондон отказался выдать визы всем членам российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ из за их нахождения в британских санкционных списках.

Еще накануне войны, 22 февраля под британские санкции попали банки «Россия», Промсвязьбанк, Генбанк, «Черноморский банк торговли и развития» и «Индустриальный сберегательный банк», а также российские миллиардеры Геннадий Тимченко, Борис и Игоря Ротенберги.

1 марта минтранс Великобритании закрыл порты для всех судов, связанных с Россией, а 8 марта британское правительство объявило, что будет постепенно отказываться от импорта российской нефти, чтобы до конца года свести его к нулю. Сырье планируется постепенно заменять нефтью из США и стран Ближнего Востока. Поступить аналогичным образом — запретить импорт российской нефти — Великобритания призвала и страны «Большой семерки».

«Путин должен потерпеть неудачу», — прокоментировала это предложение министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в США 9 марта.

Как сообщает русская служба BBC, Лиз Трасс пообещала, что Лондон продолжит вводить новые санкции против России до тех пор, пока она не уйдет из Украины.

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