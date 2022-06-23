В Москве пригрозили Литве ответными мерами после запрета на транзит в Калининградскую область

Запрет на транзит по железной дороге через Литву затронул около 30% грузов. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили власти Калининградской области. В Москве угрожают Литве ответным «недипломатическими» мерами, а в Вильнюсе утверждают, что только исполняют санкции Евросоюза.

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С 18 июня Литва запретила перевозить по железной дороге российские товары, попавшие под санкции Евросоюза, в частности запрет коснулся стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в эксклав.

Власти региона рассчитывают переориентировать транзит на морские пути и призывают жителей не создавать «искусственный ажиотаж». «В настоящее время тотальной блокировки транзита через Литовскую Республику нет. По железной дороге товара, попавшего под санкции, идет около 30% общего объема перевозимого груза», — цитирует агентство «Интерфакс» заявление правительства Калининградской области.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал действия Евросоюза и Вильнюса «незаконными» и «недружественными» и сообщил, что российская сторона рассматривает «различные» варианты ответных мер. «После того как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить. О каких конкретно мерах идет речь, сейчас говорить преждевременно», — цитирует Пескова газета «Коммерсантъ».

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы и также пригрозили ответными действиями. «Что касается ответных мер, то сейчас возможные меры прорабатываются в межведомственном формате. […] Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству Reuters допустил, что Москва может отключить его страну от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). «Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ и другим», — сказал он.

В Еврокомиссии поддержали решение Вильнюса, подчеркнув при этом, что речь не идет о блокаде Калининградской области. «Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен. И Литва тут ни в чем не виновата, она выполняет указания Еврокомиссии», — заявил верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

США, в свою очередь, предупредили о готовности задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной безопасности в случае военной угрозы Литве со стороны России.

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