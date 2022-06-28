Политика Илью Яшина арестовали на 15 суток за «неповиновение полицейским»

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционного политика Илью Яшина по статье о неповиновении требованиям полицейских. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил корреспондент издания «Медиазона» из зала суда. Яшина задержали вечером 27 июня во время прогулки в парке.

Реклама Читать далее

Яшина признали виновным по статье 19.3 Кодекса административных правонарушений («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Согласно протоколу задержания, ставшему основной обвинения, полицейские остановили Яшина по ориентировке «для проверки документов», однако политик ответил на требование «грубым отказом», «хватал руками за форменное обмундирование», а также «отталкивался руками» от полицейских.

Яшина задержали вечером 27 июня во время прогулки в парке в Хамовниках с журналисткой Ириной Баблоян. По ее словам, полицейские не стали объяснять причину задержания и сказали: «Пройдемте с нами». Во время суда Баблоян также подтвердила, что Яшин никак не сопротивлялся задержанию, только один раз переспросил у полицейских, зачем они его задерживают. Она успела сфотографировать со спины, как Яшина ведут к машине.

Судья отказался допросить полицейских, участвовавших в задержании политика, и посмотреть видео с их регистраторов. Во время заседания суда политик заявил, что считает свое задержание давлением на него накануне начала муниципальной избирательной кампании и попыткой вынудить уехать из страны. Адвокат Яшина пообещал обжаловать приговор в Мосгорсуде.

Яшин — один из самых известных российских оппозиционеров, который принципиально не покидает Россию и открыто высказывается против войны в Украине. В мае его уже оштрафовали на 90 тысяч рублей по трем протоколам о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). До этого политика допросили по делу о распространении «фейков» про военных депутатами Красносельского округа Москвы, который он ранее возглавлял.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться