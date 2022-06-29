Госдума приняла новый закон об «иностранных агентах»

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла обновленный закон об «иностранных агентах». Об этом в среду, 29 июня, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Новый закон существенно расширяет понятие «иноагента» и вводит широкие ограничения на права граждан, оказавшихся в этом списке.

Реклама Читать далее

По новому закону «иностранными агентами» смогут объявить всех, кто получает поддержку из-за рубежа или «находится под иностранным влиянием, не получая при этом прямого финансирования. Реестр «иноагентов» с 1 декабря станет единым, без разбивки на четыре действующих списка.

Вводится также понятие «аффилированных с иноагентами». К ним относятся учредители, руководители или сотрудники организации-«иноагента», а также те, кто занимается политикой и получает на это деньги или имущество от «иноагентов».

«Иноагенты» будут сильно поражены в правах, среди прочего:

не смогут получать госфинансирование при осуществлении творческой деятельности;

не смогут преподавать;

не смогут вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних;

не смогут быть организаторами публичных мероприятий;

не смогут заниматься эксплуатацией или осуществлять деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры;

не смогут участвовать в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

За принятие законопроекта проголосовал 331 депутат, против выступили пятеро, еще 11 воздержались.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться