Москва закрывает «Гоголь-центр», в то время как Авиньон чествует Кирилла Серебренникова

Известие о закрытии мэрией Москвы «Гоголь-центра» появилось в момент, когда бывший 10 лет худруком театра режиссер Кирилл Серебренников готовится открыть самый престижный в мире Авиньонский театральный фестиваль. На знаменитой сцене Папского дворца 7 июля будет показан спектакль по повести «Черный монах» Антона Чехова.

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Последним спектаклем театра в Москве станет показ постановки «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой стал поэтический спектакль «Берегите ваши лица» по произведениям Андрея Вознесенского.

О смещении руководства «Гоголь-центра» и возвращении ему названия «театр имени Н. В. Гоголя» департамент культуры правительства Москвы сообщил вечером 29 июня. Эту информацию, сославшись на пресс-службу столичной мэрии, опубликовало агентство РИА Новости.

Кирилл Серебренников считает, что театр «закрыли» — «за позицию, за честность». В послании зрителям, опубликованном в телеграмм-канале «Гоголь-центра», режиссер говорит, что закрыли «за то, что все месяцы, что идёт война, в театре актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми».

Ранее в обращении к зрителям «Гоголь-центр» сообщал о непродлении контрактов художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева, которые заканчиваются 4 июля. Между тем, эффективность работы коллектива не вызывала сомнений: «За последние 1,5 года театр выпустил 7 премьер… За первое полугодие 2022 года театр уже заработал 162 млн. рублей (при бюджетном финансировании в 154 млн. рублей). По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два».

Из сообщения РИА Новости следует, что новым худруком театра назначен поставивший полтора десятка спектаклей в ведущих московских театрах режиссер Антон Яковлев и бывший гендиректор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

Портал «Медуза» сообщает о ряде других перестановок в московском театральном мире: «Худруком «Школы современной пьесы» вместо Иосифа Райхельгауза, который был одним из основателей театра в 1989 году, стал Дмитрий Астрахан, режиссер фильмов «Перекресток» и «Все будет хорошо». В «Современнике» пост художественного руководителя покинет Виктор Рыжаков, назначенный в 2020 году после смерти Галины Волчек. Художественное руководство театром возьмет на себя художественный совет».

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