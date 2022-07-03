Обвиненный в госизмене ученый Дмитрий Колкер умер в СИЗО. У него была четвертая стадия рака

Ученый из Новосибирска Дмитрий Колкер умер в СИЗО в возрасте 54 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Доктора физико-математических наук заподозрили в государственной измене и поместили под арест, не взяв во внимание его болезнь.

Реклама Читать далее

Дмитрия Колкера арестовали 30 июня. По словам родственников ученого, который работал в Новосибирском государственном университете, его забрали из больницы сотрудники ФСБ в семь утра. Он не мог питаться самостоятельно и находился «практически при смерти» в связи с четвертой степенью рака поджелудочной железы, сообщало издание «Тайга. Инфо». Дома у Колкера прошли обыски, а ученого на самолете доставили в Москву.

Колкер скончался ночью на 3 июля. Родственников об этом уведомили телеграммой.

Об уголовном деле, возбужденном в отношении ученого, известно очень мало из-за «секретности». «Его обвинили в том, что он предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну», — рассказал сын ученого. Колкер ездил читать лекции в Китай, отмечает «Тайга. Инфо». При этом лекции проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника».

«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны», — сказал сын ученого.

Это уже не первый арест российских ученых по подозрению в государственной измене. В 2018 году под стражу отправили сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. По версии обвинения, он якобы передавал иностранным спецслужбам секретные сведения о российском гиперзвуковом оружии. Вину ученый не признал. После общественной кампании его перевели под домашний арест по состоянию здоровья. В апреле 2021 года Кудрявцев скончался.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться