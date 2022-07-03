Языки на руинах Восточной Европы

Слова с Гасаном Гусейновым

«Мы с вами вкладываем разный смысл в одно и то же слово, мы говорим на разных языках. Слова всегда принимают оттенок тех действий или жертвоприношений, к которым они побуждают», — писал в 1944 году Альбер Камю в предпоследнем «Письме немецкому другу».

Филолог и постоянный автор RFI Гасан Гусейнов отвечает на вопрос, почему польский президент Александр Квасьневский говорит с украинцами, а президент Украины Владимир Зеленский — с белорусами на русском языке, и находит у французского писателя Альбера Камю объяснение возвращению русского языка в Европу через освобождение от Путина.

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Некоторые говорят, что Украина сегодня — это Польша времен восстаний XIX века или раздела по пакту Сталина-Молотова и Гитлера-Риббентропа 1939 года. Сегодня Польша — независимое европейское государство. Разумеется, уникальность каждого исторического отрезка делает любое сравнение неточным. Особенно в разгар кровавой войны. Но поиск исторических аналогий неизбежен, когда людей объединяет общее страдание и сострадание тем, кому не можешь помочь делом.

И здесь первый и главный вопрос: на чьей стороне оказывается человек, когда сильный пытает слабого? В конечном счете все упирается именно в него. Этот вопрос — доязыковой, инстинктивный. Но ответ на него далеко не автоматический. Право сильного пытать слабого и даже допытать его до смерти многим кажется законом природы. Не один раз мне приходилось слышать такое высказывание, вот и на днях его повторила пенсионерка в Лисичанске корреспонденту французской телекомпании France 24: «Да, русские нас обстреливают, но виноваты в этом украинцы, которые мешают Путину захватить нас». На предложение уехать в эвакуацию в глубь Украины или дальше — в Польшу, в Германию, женщина отвечает: «Да кому я там нужна? Побираться не хочу. А тут мне Путин хоть пенсию даст». Говорится все это на русском языке. Нет, говорить на русском она никогда и не переставала. Украинский для общения в ее родном городе ей почти никогда не был нужен — ни до, ни после распада СССР. Так, в школе, документация на работе. Но разговор о притеснении русского языка она охотно поддерживает. До недавнего времени здесь можно было принимать телепрограммы из Москвы, а это тридцать лет антиукраинской пропаганды.

► На культурном фронте русско-украинской войны

На уже захваченной российской армией Херсонщине заукраинского большинства населения становится все меньше, а союзников «русского мира» — все больше. Они хотят задушить украинский язык и украинство как элемент тлетворного западного влияния. Но вместо русского языка эти люди подсовывают лживый деревянный чекистский жаргон. «В Херсоне учителя-заукраинцы саботируют переход на российскую программу» — заголовок материала, который выходит на ресурсе в домене.su.

«Всё сильно запущено»: переучивание херсонских преподавателей будет трудным. Об этом на пленарном заседании Ливадийского клуба в рамках XV международного фестиваля «Великое русское слово» сообщила глава русской национальной общины «Русичъ», учитель русского языка Татьяна Кузьмич.

► Кто спасает русский язык от Российской Федерации?

«Мы стараемся этому противостоять, но нужно выбрать путь, — считает она. — Ломать через колено — не наш метод, тем более, что многие профессионалы своего дела — методисты, предметники, организаторы. Причина в том, что последние 15 лет педагоги проходили обучение и тренинги по западным программам».

Самое примечательное здесь — выражение «ломать через колено». Такое вот «великое русское слово». Насилие, изнасилование, силовое противостояние, силовики — сила, ломающая человеческие жизни независимо от языка. Татьяна Кузьмич проводит вторую фазу спецоперации: сначала из Херсона изгнали три четверти жителей, а оставшуюся четверть можно обрабатывать неспешно: ведь остались под российским контролем преимущественно люди запутинские, запуганные смертями и бегством.

Если разбирать ошибки, допущенные украинским руководством за восемь лет, минувших после захвата Крыма и части Донбасса, то самая заметная — противопоставление украинского и русского языков. Только после начала войны стало ясно, что размежевание проходит по линии содержания высказывания, а не того, на каком языке говоришь. Были перекрыты каналы пропаганды на русском языке из Российской Федерации. Сразу после начала войны открыли, наконец, свои, украинские русскоязычные каналы для контрпропаганды. На одном из таких каналов говорил сегодня, 3 июля, по-русски президент Польши 1995–2005 годов Александр Квасьневский. Прекрасная речь польского президента и украинского корреспондента звучала на правдивом и свободном, не переставшем при этом быть русским, языке. Да, русский остается важным языком-посредником для Восточной Европы. Когда президент Украины Владимир Зеленский предостерегал на днях белорусов от втягивания их республики в войну с Украиной, он обратился к ним на русском языке. Опять-таки, не на лживом путинском, а на своем русском. Это значит, что люди, говорящие на другом, не путинском, не российском русском языке, могут хорошо понимать друг друга.

► Эрмитаж — пустое место культуры?

Накануне на мою новостную ленту упало и другое сообщение. Семья из Мариуполя, нет, не так, остаток семьи из Мариуполя — мама и ее шестилетняя дочка — несколько недель добирались до средиземноморской страны, предоставившей им убежище. Там, в Мариуполе, где остались лежать убитые российскими бомбами члены семьи, девочка говорила на двух языках — украинском и русском. А на седьмом году жизни эту способность говорить утратила. Врачи надеются, что не насовсем, что со временем ребенок перестанет вздрагивать даже при сильном стуке.

Но были и другие жители Мариуполя, которые ждали момента, когда в город войдет, наконец, путинская армия. Они еще не знают, что говорить по-путински вовсе не значит говорить по-русски. Что это — особый извод русского языка. Что им, мариупольцам, чтобы научиться говорить на этом путинском языке, придется разучиться говорить по-русски. Не молчать — как девочке, которая пока не сможет даже пойти в школу, а именно говорить. Эту науку они сейчас осваивают в фильтрационных лагерях, где им приходится доказывать свое запутинство, чтобы выскользнуть из РФ. Те, кто сообразил, как выбраться из российской гавани, рассказывают, что особенно жалко тех, кто жарче всех «топил за Путина», а тут вдруг попал под подозрение: «А не засланный ли ты казачок, мил человек? Да может ли человек в здравом уме и в твердой памяти так любить нас, нашу, прости господи, армию? Подозрительно это!»

Да, словосочетание «фильтрационный лагерь», в просторечии «фильтр», старое советское: через них прошли сотни тысяч советских военнопленных после второй мировой, а сейчас в них правильные путинские русские отфильтровываются от неправильных украинских.

Значит ли все это, что грязная путинская ложь о каких-то правах РФ на чужие территории и чужих граждан обрекает всех, чей родной язык — русский, на немоту в будущем?

В 1944 году Альбер Камю писал в предпоследнем «Письме немецкому другу» (перевод с французского И. Я. Волевич):

Мы с вами вкладываем разный смысл в одно и то же слово, мы говорим на разных языках. Слова всегда принимают оттенок тех действий или жертвоприношений, к которым они побуждают. И если у вас слово «родина» окрашено в кровавые глухие цвета, которые мне отвратительны, то для нас оно озарено сиянием разума, при котором труднее проявляется мужество, но где человек зато полностью выражает самого себя. Короче сказать, мой язык — и вы, вероятно, это уже поняли — не менялся: им я говорил с вами до 1939 года, им же говорю и сейчас. Сделаю вам одно признание, которое, несомненно, лучше всего докажет вам это. Во все то время, что мы скрытно, упорно и терпеливо служили своей отчизне, мы никогда не теряли из виду главную идею, главную надежду, вечно живущую у нас в душе, — и это была Европа. Вот уже пять лет, как мы не говорили о ней. Хотя вы-то поминали ее даже слишком часто. Но и здесь мы говорили на разных языках: наша Европа не была вашей. Перед тем как объяснить, что она представляет для нас, я хотел заверить вас хотя бы в одном: среди причин, по которым мы должны сражаться с вами (и разбить вас!), самая, быть может, глубокая — это обретенное сознание того, что нас не только раздавили в нашей собственной стране, поразив в самое сердце, но еще и обокрали, отняв самые прекрасные представления о Франции, мерзкую карикатуру на которую вы предъявили всему миру. Самое жгучее страдание — видеть то, что любишь, в шутовском колпаке. И нам понадобится вся сила разумной, терпеливой любви, чтобы сохранить в своих сердцах ту идею новой могучей Европы, которую вы отняли у лучших из нас, придав ей избранный вами оскорбительный смысл. Есть одно такое прилагательное, которое мы перестали писать с тех пор, как вы назвали «европейской» армию рабов, — перестали именно для того, чтобы любовно сохранить для себя сокровенный, изначальный смысл этого слова, каким он пребудет для нас вечно; сейчас я объясню вам его. Вы говорите о Европе, но разница состоит в том, что для вас она — собственность, тогда как мы чувствуем себя ее детьми. Впрочем, вы заговорили так о Европе лишь с того дня, как потеряли Африку. Такой вид любви порочен. На эту землю, где столько веков оставили свой благородный отпечаток, вы смотрите как на место вынужденной отставки, а мы — как на сокровеннейшую из надежд. Ваша внезапная страсть к ней родилась из разочарования и необходимости. Подобное чувство никого не украшает, и теперь вам должно быть понятно, отчего всякий европеец, достойный этого имени, с презрением отрекся от него. Вы говорите «Европа», а думаете «полигон, хлебные закрома, прибранные к рукам заводы, послушный приказу разум». Может быть, я преувеличиваю? Но, по крайней мере, я знаю, что, говоря «Европа», даже в лучшие моменты вашей жизни, когда вам удается искренне поверить в собственные домыслы, вы поневоле думаете о колоннах рабски покорных наций, ведомых Германией господ к сказочному и кровавому будущему. Мне бы очень хотелось заставить вас ясно почувствовать эту разницу: для вас Европа — это пространство, окруженное морями и горами, прорезанное плотинами, изрытое шахтами, покрытое колосящимися полями, пространство, на котором Германия разыгрывает партию, где ставкой служит одна только ее судьба. Но для нас Европа — заповедная обитель, где на протяжении двадцати веков разыгрывалась самая удивительная мистерия человеческого духа, где борьба человека Запада против всего мира, против богов, против себя самого ныне достигла трагического апогея.

Путинская Россия пытается говорить сейчас через голову Украины с Европой — если и не как со своей собственностью, то как с недобросовестным клиентом, который делает вид, что, дескать, не понимает русского языка. Но русский язык этот клиент прекрасно понимает, и этот язык еще пригодится, чтобы, как говорят в близкой российским властям среде, «фильтровать базар», чтобы не дать утонуть в путинской клоаке тем, кто онемел под российскими бомбами.

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