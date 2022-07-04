Россия с середины июля отменит COVID-ограничения на пересечение сухопутных границ

С 15 июля для тех, кто пересекает границу России наземным транспортом, перестанут действовать ограничения, которые были введены еще в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Решение об их отмене принял оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 в РФ в связи с улучшением эпидситуации

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Ограничения при пересечении сухопутных границ России регулировали два распоряжения правительства РФ: от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р. Согласно этим документам, выехать из России на машине или на автобусе могли только некоторые категории граждан: дипломаты, военнослужащие, следующие в командировку, спортсмены, направляющиеся на соревнования, водители-дальнобойщики, члены экипажей морских судов, сотрудники компаний, которые ведут деятельность за рубежом. Всем остальным пересечь границу разрешалось лишь на основании вида на жительство в другой стране, при наличии за рубежом родственников, а также на учебу, лечение или работу с предъявлением соответствующих документов.

Как сообщается на сайте российского правительства, теперь эти распоряжения будут признаны утратившими силу. Между тем, требования о предъявлении иностранными гражданами ПЦР-теста при въезде в Россию авиатранспортом сохраняются, за исключением жителей Беларуси.

Напомним, что еще 14 июня Россия отменила ограничения на въезд иностранных граждан через воздушные и морские границы, но запрет на проезд через сухопутные пункты пропуска продолжал действовать. 22 июня известный российский кинорежиссер Александр Сокуров, который ехал на конференцию в Милан через Хельсинки, не смог пересечь сухопутную границу России с Финляндией. Погранслужба не пропустила режиссера из-за отсутствия указанных в распоряжении правительства РФ «оснований» на выезд, и он был вынужден вернуться в Санкт-Петербург.

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