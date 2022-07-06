Французская TotalEnergies выйдет из проекта освоения Харьягинского месторождения

Французский энергетический гигант TotalEnergies объявил в среду, 6 июля, о передаче своей оставшейся 20-процентной доли в разработке нефтяного Харягинского месторождения российской компании «Зарубежнефть», которая с 2016 года является оператором проекта.

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«В соответствии с принципами наших действий, изложенными 22 марта по поводу нашего отказа от российской нефти (...), TotalEnergies договорилась передать "Зарубежнефти" 20% своей остаточной доли» в проекте разработки Харьягинского месторождения, — говорится в заявлении французской компании, которая уточняет, что «сделка еще подлежит одобрению российскими властями». Сумма сделки не раскрывается.

Французская группа теперь полностью выходит из проекта, который с момента его запуска в 1999 году позволил добыть более 20 миллионов тонн нефти и принес России более 4 миллиардов долларов дохода.

Ранее о выходе из проекта по разработке Харьягинского месторождения объявляла норвежская компания Equinor (бывшая Statoil), которая владела в нем долей в 30%.

В 2016 году TotalEnergies уже продала «Зарубежнефти» часть своей доли в Харягинском месторождении, скоратив свое участие в проекте с 40% до 20%. Харьягинское СРП - один из трех проектов в России, которые реализуются на основе соглашений о разделе продукции.

В конце апреля — в разгар вторжения РФ в Украину — французский энергетический гигант Total Energies объявил о «начале выхода» из России и списал активы на сумму $4,1 млрд, в частности, относящиеся к проекту «Арктик СПГ 2». Французская компания прекратила выделение средств на реализацию этого проекта по производству сжиженного газа (совместный проект с российской компанией НОВАТЭКа, запуск первой линии запланирован на 2023 год).

TotalEnergies также объявила в марте, что прекратит покупать российскую нефть и нефтепродукты до конца года (когда истечет срок действующих контрактов). Вскоре после вторжения РФ в Украину корпорация объявила о прекращении инвестиций в новые проекты в России, а глава TotalEnergies запретил своим трейдерам покупку российской нефти на рынке.

Французская TotalEnergies остается в России лишь миноритарным акционером НОВАТЭКа (19,4%) и совместных с ним проектов — «Ямал СПГ» (20%), «Арктик СПГ-2» (10%) и «Тернефтегаза» (49%).

Компания из Франции перестанет закупать российский СПГ на спотовом рынке, но продолжит делать это по долгосрочному контракту с «Ямал СПГ» на 4 млн тонн в год.

В TotalEnergies неоднократно подчеркивали, что французская компания в России на данный момент не является ни оператором нефтегазовых месторождений или заводов по производству СПГ, ни инвестором в новые проекты.

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